Zeppelin-Universität begrüßt den 39. Jahrgang zum Start des Herbstsemesters

Die Zeppelin-Universität (ZU) ist mit dem nunmehr 39. Jahrgang ins Herbstsemester gestartet. Neben den Erstsemestern, die sich in den Bachelor- und Masterprogrammen neu eingeschrieben haben, kommen Gaststudierende aus dem europäischen Raum, aber auch aus den USA, Mexiko, Brasilien, Kolumbien, Israel, Indien, Äthiopien, Kamerun, Gambia und der Türkei an den Bodensee, wie die Uni mitteilt. Mit einer Willkommensrede wurden die Studienstarter sowie Gaststudierende von ZU-Präsident Professor Klaus Mühlhahn offiziell begrüßt wie auch von Friedrichshafens Erstem Bürgermeister Fabian Müller, der sich anschließend unter Moderation des studentischen Vizepräsidenten Moritz Schön den Fragen der Erstsemester stellte. Die neuen und die Gaststudierenden erwartet im Rahmen der Einführungswoche neben einem ersten Kennenlernen der Strukturen und Angebote der ZU ein abwechslungsreiches Programm. Dazu gehören eine Stadtrallye durch Friedrichshafen, eine Führung durch das Zeppelin-Museum, ein Sporttag direkt am Bodenseeufer zwischen Yoga, Cheerleading und American Football sowie Persönlichkeitsworkshops.