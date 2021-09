Zeppelin Universität begrüßt 37. Jahrgang zum Start des Herbstsemesters

Die Zeppelin Universität (ZU) ist mit dem nunmehr 37. Jahrgang ins Herbstsemester gestartet. Rund 200 Erstsemester beginnen in den Bachelorstudiengängen ihr Studium oder setzen es in den Masterstudiengängen fort. Unter ihnen sind laut ZU-Mitteilung auch 33 Gaststudierende von den Partneruniversitäten, vor allem aus Europa sowie aus den USA, Mexico und Taiwan. Zugleich kehrt die ZU nach dem erneuten Lockdown im Frühjahrssemester und digitaler Lehre wieder zurück in den Präsenzbetrieb zurück.

Die neuen und die Gaststudierenden erwartet während der Einführungswoche vor allem ein erstes Kennenlernen der Strukturen, Angebote und Besonderheiten der ZU. Offiziell begrüßt wurden sie dabei von ZU-Vizepräsident Lehre, Professor Martin Tröndle, und von Bürgermeister Dieter Stauber. Zum Rahmenprogramm gehören unter anderem eine Stadtrallye sowie Besuche im Zeppelin Museum und Kulturhaus Caserne.