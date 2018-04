Zeppelin-Universität bleibt staatlich anerkannt

Die Recherchen der Schwäbischen Zeitung sind vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg (MWK) bestätigt worden. Das MWK hat der Zeppelin Universität sowohl das Promotionsrecht als auch die staatliche Anerkennung als Universität für weitere fünf Jahre verliehen. In einer Pressemitteilung schreibt die Uni am Mittwoch von einer „wertschätzenden Entscheidung des MWK“, so ZU-Präsidentin Insa Sjurts.

„Die Zeppelin Universität ist eine wichtige Hochschule mit interdisziplinärem Profil und starkem Bezug zu gesellschaftsrelevanten Themen. Die ausgezeichneten Bewertungen des Studienangebots der Universität in den Rankings bestätigen ihr hohes Ansehen. Trotz der hinter ihr liegenden schwierigen Jahre der Konsolidierung hat sie ihre ungebrochene Attraktivität bei den Studierenden und ihr innovatives Lehrprofil unter Beweis gestellt“, sagte Wissenschaftsministerin Theresia Bauer.

ZU-Präsidentin Insa Sjurts hatte diese Entscheidung Anfang der Woche bei einer Vollversammlung an der Universität im Fallenbrunnen bekannt gegeben. Die ZU ist damit weiterhin in der Lage, Doktorentitel zu vergeben. Für diese Anerkennung dankte Insa Sjurts sowohl den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, allen Mitarbeitenden, den Studierenden, der Zeppelin-Stiftung und deren Stiftungsunternehmen, dem Friedrichshafener Gemeinderat sowie den weiteren mehr als 500 Partnern und Förderern für die wissenschaftliche Arbeit sowie die finanzielle Unterstützung, die diesen neuerlichen Erfolg möglich gemacht haben.

Anpassungen werden eingeleitet

Sie kündigte zudem an, dass die ZU die mit einer solchen Anerkennung üblicherweise verbundenen Anpassungen – auch in Abstimmung mit der ZU-Stiftung – einleiten werde, die der weiteren Schärfung des Profils der ZU sowie zur Stärkung von Forschung und Lehre dienen. Die Uni selbst habe nach dem Führungswechsel im Präsidium einen ökonomischen Konsolidierungsprozess mit einem umfangreichen Sparprogramm hinter sich gebracht, der für die Anerkennung und Rechtevergabe auch nötig war. „Jetzt arbeiten wir an der akademischen Profilierung weiter“, sagte Insa Sjurts. Immerhin seien jetzt auch Drittmittelanträge wieder möglich, die an den Nachweis des Promotionsrechtes gebunden sind.

Mit dem Promotionsrecht und der Anerkennung sind Bedingungen verbunden, die die ZU erfüllen muss und die in der kommenden Akkreditierungsrunde wieder überprüft werden. So müssen in der Verwaltung Änderungen vorgenommen werden, um „die Diversität besser abzubilden“, so Sjurts. Mit anderen Worten: Die drei Männer im wissenschaftlichen Beirat der Uni reichen nicht, es muss auch eine Frau her, so die Ministeriumsvorgabe. Ferner soll der Einfluss des akademischen Senats gegenüber dem Rektorat gestärkt werden.

Auch in der Lehre sind noch Nachbesserungen zu organisieren. So muss die ZU drei weitere Professoren einstellen, um den vorgesehenen Anteil der Professorenstellen im Lehrkörper zu erreichen. Zum Thema Forschung sollten neben den vorhandenen Themen „Digitalisierung“ und „Globalisierung“ weitere Schwerpunktthemen definiert werden. Weitere Drittmittel sollten über EU-Projekte eingeworben werden, die Menge der Publikationen in hochrangigen internationalen Publikationen muss erhöht werden.

Dafür sollten die Rahmenbedingungen für die Professoren durch Freisemester und eine Reduzierung des Deputats, also der Unterrichtsstunden, ermöglicht werden. „Ich bin mir sicher, dass wir diese Aufgaben erfüllen können“, sagt Insa Sjurts. Um die Finanzierung dieser Auflagen kümmere sich der Träger, die ZU-Stiftung. Bei der vergangenen Stiftungsratssitzung am Freitag, 13. April, hatte sich der Stiftungsrat entsprechend positioniert.

Stärkere Position der Uni

„Dieses Verfahren“, charakterisiert Insa Sjurt die zurückliegenden Monate, „wird einzahlen auf ein starkes akademisches Profil.“ Noch vor kurzem war der ZU nachgesagt worden, ein unsicherer Hafen für Professoren zu sein. Dem widersprechen nicht nur die Statistiken, sondern auch die aktuelle Entscheidung des Ministeriums. Von 2012 bis heute haben 17 Professoren die ZU verlassen, weil sie einen weiteren Ruf erhalten haben – ein ganz normaler Vorgang in einer wissenschaftlichen Karriere. In der gleichen Zeit sind allerdings 25 Professoren an die ZU berufen worden. Überlegungen, ob das nicht auch eine Strategie der ZU sein könnte – junge Potenzialträger anzuziehen – sind dem Präsidium nicht fremd. Insa Sjurts konnte mit der Vollversammlung bei der Uni-Belegschaft sowie den Studierenden für Ruhe, Sicherheit und die Gewissheit sorgen.

Das Wissenschaftsministerium erwartet, dass auf der Grundlage der bis dahin umzusetzenden Maßnahmen Ende 2021 ein neues Reakkreditierungsverfahren beim Wissenschaftsrat eingeleitet und in der Folge bis 2023 erfolgreich abgeschlossen wird.