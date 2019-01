Zeppelin-Universität begrüßt die Studenten des 32. Jahrgangs

Friedrichshafen (sz) - Die Zeppelin-Universität (ZU) ist mit dem nunmehr 32. Jahrgang ins Frühjahrssemester gestartet. Neben den Erstsemestern, die sich in den Bachelorstudiengängen neu eingeschrieben haben, kommen Gaststudenten aus 15 Ländern von den weltweiten Partneruniversitäten an den Bodensee. Die Studienstarter und Gaststudenten wurden von ZU-Präsidentin Prof. Insa Sjurts offiziell begrüßt wie auch von Friedrichshafens Bürgermeister Andreas Köster, der sich anschließend unter Moderation der studentischen Vizepräsidentin Josefine M. Meibert den Fragen der neuen Studenten stellte. Außerdem wurden auch die aktuellen Stipendiaten des Jahrgangs geehrt. Das ZU-Stipendium, das unter anderem herausragendes Engagement im kulturellen Bereich, gesellschaftliches Engagement sowie herausragende sportliche Leistungen honoriert, ging an Frederick Peter Busch, Greta Sophia Husemann, Kim Kathrin Kundai Obermayer, Luisa Marie Schoneweg und Marie Katrin Schönfels, das ZU-Stipendium für Absolventen von Häfler Schulen an Büsra Kabakci. Foto: ZU