Zeppelin Systems ehrt Mitarbeiter für langjährige Unternehmenstreue

Die diesjährige Jubilarfeier von Zeppelin Systems am Dienstag, 14. September 2021, zeichnete sich durch etwas ganz Besonderes aus: Gleich zwei Jubilare feierten ihre 50-jährige Firmenzugehörigkeit und wurden dafür mit einer hochwertigen Uhr und einem Präsentkorb bedacht.

Zeppelin zählt zu den besten Arbeitgebern Deutschlands. Dies bestätigten aktuell in diesem Jahr nicht nur der „Stern“ und das „Handelsblatt“ sowie die Auszeichnung mit dem Zertifikat „auditberufundfamilie“, sondern auch über Jahre hinweg seine Beschäftigten. So ehrte die Strategische Geschäftseinheit Anlagenbau am vergangenen Dienstag im Rahmen ihrer Jubilarfeier insgesamt 16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit. „Es ist schön, dass so viele Mitarbeitende der Firma Zeppelin über Jahrzehnte die Treue gehalten haben und mit ihrem Know-how und ihrer Erfahrung zum Erfolg des Anlagenbaus beitragen“, eröffnete Alexander Wassermann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Zeppelin Systems GmbH, die Veranstaltung. Highlights waren nicht nur die Auszeichnungen von der 25-jährigen über die 30-jährige bis hin zur 40-jährigen Zugehörigkeit, sondern vor allem zwei außergewöhnliche Ehrungen: Seit 50 Jahren halten Heribert Hierholzer und Hermann Waggershauser dem Zeppelin Anlagenbau die Treue.

Heribert Hierholzer begann im Jahr 1971 seine Ausbildung zum Blechschlosser bei Zeppelin Metallwerke in Friedrichshafen und legte im Anschluss die Meisterprüfung zum Industriemeister ab. In den Folgejahren arbeitete er in seinem Beruf, wurde Vorarbeiter und übernahm im Jahr 1992 den Betriebsratsvorsitz beim Zeppelin Anlagenbau. Bis heute setzt er sich hier für die Belange der Mitarbeitenden ein und hat viele Erfolge verzeichnet.

Ebenfalls am Standort Friedrichshafen und im selben Jahr wie Hierholzer begann Hermann Waggershauser seine Laufbahn bei den damaligen Zeppelin Metallwerken. Als gelernter Blechschlosser blieb er diesem Bereich treu und war die Folgejahre im Stahlbehälterbau tätig. Er entwickelte sich zum Vorarbeiter und schloss im Jahr 1994 seine Meisterprüfung im Stahlbehälterbau ab. Seit diesem Zeitpunkt bringt er sein großes Fachwissen ein und sorgt für eine hohe Produktqualität in seinem Bereich, für die Zeppelin bekannt ist.

Im Rahmen der offiziellen Ansprache richtete auch der Vorsitzende der Geschäftsführung des Zeppelin Konzerns, Peter Gerstmann, das Wort an die Teilnehmenden: „In der heutigen Zeit ist es etwas Besonderes, sein ganzes Berufsleben bei einem Arbeitgeber zu verbringen. Die Menschen arbeiten gerne bei Zeppelin. Das liegt sicher auch an unserer Unternehmenskultur, die von gegenseitigem Respekt, Toleranz und Fairness, aber auch von Innovationsgeist geprägt ist.“ Begleitet wurde die Übergabe von sehr persönlichen Grußworten der Geschäftsleitung sowie des Betriebsrats. Ein gemeinsames Abendessen, an dem auch Rochus Hofmann, Geschäftsführer der Zeppelin Systems GmbH, teilnahm, rundete die Veranstaltung ab.