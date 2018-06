Zeppelin-Stiftung: Tauziehen geht in neue Runde

Mit der jüngsten Attacke von Albrecht von Brandenstein-Zeppelin geht das Tauziehen um die Zeppelin-Stiftung in eine neue Runde. Wer hätte das gedacht? Selbst intime Kenner der Szene sind überrascht beziehungsweise vor den Kopf gestoßen. Was treibt den Urenkel des Grafen fast 70 Jahre nach der Übernahme der Stiftung durch die Stadt Friedrichshafen zu diesem Schritt? Er selbst gibt hehre Motive vor: „Es geht nicht um mich, es geht um Rechtssicherheit und den Stifterwillen“, sagte der 65-Jährige aus Mittelbiberach. Ein Blick in die Geschichte aber lehrt, dass es bei allen zurückliegenden Auseinandersetzungen um mehr ging. Einfluss, Macht, Eitelkeit und handfeste wirtschaftliche Interessen waren die Leitmotive.

Als Graf Ferdinand von Zeppelin nach dem Unglück von Echterdingen (5. August 1908) praktisch vor dem Bankrott stand, rettete ihn eine Volksspende. 6,25 Millionen Reichsmark kamen innerhalb weniger Wochen zusammen. Zupackend wie der damals 71-Jährige Graf war, gründete er nur einen Monat später die Luftschiffbau Zeppelin GmbH (LZ). Gleichzeitig überließ ihm die Stadt Friedrichshafen ein 75 Hektar großes Gelände zwischen dem Riedlewald und Waggershausen. „Um dem Umstand Rechnung zu tragen, dass sein Unternehmen quasi mithilfe der ganzen Nation wiederaufgelebt war, rief Graf Zeppelin am 30. Dezember 1908 die Zeppelin-Stiftung ins Leben“, schreibt der Historiker Gerhard Seibold. Auf diese Rechtsperson wurden nun alle aus der Volksspende stammenden Geschäftsanteile der LZ übertragen. Die Stiftung hielt damit 90 Prozent des Stammkapitals an der LZ, zehn Prozent lagen bei Graf Zeppelin. Er selbst übernahm die Geschäftsführung der Stiftung. Sein Schwiegersohn, Alexander Graf von Brandenstein-Zeppelin (1881-1949), der Großvater von Albrecht, wurde 1909 in den Aufsichtsrat berufen. Dieser bestand bis zur Auflösung der Stiftung im Jahr 1947.

Der Stiftungszweck – Bau von Luftschiffen und Förderung der Luftschifffahrt – blieb unter anderem durch geschicktes Taktieren der damaligen LZ-Spitze um Hugo Eckener auch nach dem Ersten Weltkrieg erhalten. Doch schon bald nach dem Krieg kam es zu einer ersten Auseinandersetzung der Zeppelin-Erben mit der LZ-Spitze. Durch eine Kapitalerhöhung im Jahr 1911 war der Anteil des Grafens an der LZ von zehn auf 7,5 Prozent gesunken. Mit der Umstellung des Stammkapitals von Reichsmark auf Mark 1924 verringerte sich der Anteil der Erbin, Gräfin Hella von Brandenstein-Zeppelin, Tochter des Grafen, nochmals. Am Ende eines Schiedsverfahrens erhielt die Gräfin eine Kompensation für ihre Vermögensverluste und war zufrieden.

Streit nach dem Krieg

Das richtige Tauziehen um die Zeppelin-Stiftung fing erst nach dem Zweiten Weltkrieg an. Der Stiftungszweck war obsolet geworden, die Stiftungs-Betriebe lagen darnieder und das, was noch vorhanden war, drohte demontiert und liquidiert zu werden. In dieser unübersichtlichen, kritischen Situation leitete das Tübinger Staatssekretariat für das französisch besetzte Gebiet Württembergs und Hohenzollerns 1946 eine Neuordnung der Stiftung ein.

Den ersten Streit entfachte der bisherige Stiftungsvorstand Hugo Eckener. Er wollte weiter die Zügel in der Hand behalten. Die Erben der Zeppelin-Familie hielten sich dagegen im Hintergrund. Sie regten sich auch nicht, als per Rechtsverordnung die neue Zeppelin-Stiftung am 1. März 1947 an die Stadt Friedrichshafen übertragen wurde.

Eckener jedoch ließ nicht locker und packte im hohen Alter von über 80 Jahren noch einmal das Kriegsbeil aus. Weil auch seine publizistischen Initiativen nichts brachten – er war Journalist und hatte als Mitbegründes Südkurier Einfluss auf die öffentliche Meinung –, schlug er 1952 den Rechtsweg ein. Seine Beschwerde beim Verfassungsgericht in Karlsruhe zog er jedoch zurück. Ein weiteres Verfahren vor dem Staatsgerichtshof Tübingen, das Karl Maybach angestrengt hatte, kam ebenfalls nicht zustande.

Gutachten und Gegengutachten

Die ZF-Aktien waren 1950 auf die Stiftung übertragen worden, was deren Bedeutung steigerte. Mit den Maybacherben kam es 1952 zu einem „historischen Kompromiss“. Die Stadt verkaufte die Stiftungs- und LZ-Anteile am Maybach-Motorenbau an die Friedrich Flick KG. Damit waren die Einsprüche gegen die Rechtmäßigkeit der Zeppelin-Stiftung zumindest von dieser Seite erledigt. Der Konflikt schwelte weiter. Die Erben der Familie Brandenstein-Zeppelin sollten im Zuge der Zwangsliquidation entsprechend ihrem Anteil von 7,5 Prozent entschädigt werden. Weil diese 1955 ausgesetzt wurde, gingen sie zunächst leer aus, behielten aber ihre Beteiligung. Durch eine Kapitalerhöhung der LZ verschaffte die Stiftung 1961 den Erben zwar einen gewissen Ausgleich. Doch je mehr die Stiftung für die Stadt abwarf, desto größer wurden die Begehrlichkeiten.

Brandenstein verkauft Anteile

1959 versuchte der Bundesrechnungshof die Steuerbefreiung der Stiftung zu hinterfragen. Zig Gutachten wurden verfasst, die das neue Stiftungskonstrukt untermauerten. Zu einem Verfahren kam es nicht.

1967 wandte sich ein Ingenieur aus Freising an das bayerische Wirtschaftsministerium, um Gelder für den Bau eines Luftschiffs, das bei den Olympischen Spielen in München 1972 aufsteigen sollte, aus der Stiftung zu erhalten. Weil damit der ursprüngliche Stiftungszweck wiederhergestellt werden sollte, kam es erneut zu Aufregungen. Gutachten wurden geschrieben, um die Sache abzuwenden. Bis weit in die 90er Jahre kamen immer wieder Luftfahrtvereinigungen auf die Stadt zu, um an Stiftungsmittel heranzukommen. 1986 gab Albrecht von Brandenstein-Zeppelin ein Gutachten in Auftrag, um den rechtlichen Status der Stiftung prüfen zu lassen. Die Stadt ließ ein Gegengutachten erstellen. Daraufhin trat auch der Landesrechnungshof auf den Plan mit dem Vorschlag, das städtische Stiftungsvermögen in eine neu zu gründende, rechtlich selbstständige Stiftung zu überführen. Das Stiftungsvermögen sollte zwar bei der Stadt bleiben, die Erträge jedoch zu einem erheblichen Teil in die Luft- und Raumfahrtforschung fließen. Der Landtag entschied am 13. Dezember 1991 anders und ließ alles beim Alten.

1990 hatte Brandenstein-Zeppelin bereits seinen Aktienanteil von rund sieben Prozent an ZF an die Stadt verkauft, was er heute bereut.

2005 veräußerte Graf Brandenstein seine Anteile an der MTU Friedrichshafen GmbH. Seitdem sind die Zeppelin-Erben komplett aus der Stiftung, der LZ und den Zeppelin-Nachfolgebetrieben raus.

