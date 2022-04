Zeppelin-Stiftung bezuschusst Familienferienaufenthalte

Auch 2022 unterstützt die Zeppelin-Stiftung der Stadt Friedrichshafen Ferienaufenthalte für Familien mit mindestens drei Kindern oder einem behinderten Kind, dessen Behinderung mindestens 50 Prozent beträgt. Anträge können im Amt für Soziales, Familie und Jugend im Rathaus am Adenauerplatz 1, im Bürgeramt in Fischbach und in den Ortsverwaltungen in Ailingen, Ettenkirch, Kluftern und Raderach gestellt werden, teilt die Stadt Friedrichshafen mit.

Der Zuschuss pro Tag und Kind beträgt sechs Euro. Für behinderte Kinder wird der doppelte Zuschuss ausbezahlt. Wer einen Zuschuss beantragen möchte, muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen. So muss zum Beispiel der Wohnsitz der Familie in Friedrichshafen liegen, der Ferienort außerhalb Friedrichshafens sein und die Mindestferiendauer muss fünf Übernachtungen betragen. Außerdem muss es sich um einen zusammenhängenden Ferienaufenthalt von bis zu 14 Tagen handeln. Ferienaufenthalte bei Verwandten in gerader Linie werden nicht gefördert, heißt es. Damit ein Ferienaufenthalt gefördert werden kann, müssen die Antragsteller zudem gewisse Einkommensvoraussetzungen erfüllen. Auch für die Kinder gibt es Bedingungen für eine Zuschuss.