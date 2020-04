Der Zeppelin-Konzern hat dem Medizin-Campus Bodensee (MCB) mehr als 15000 Schutzmasken gespendet. Zustande gekommen war dieses Geschenk über einen Zeppelin-Mitarbeiter in Shanghai, heißt es in einer Pressemitteilung des MCB.

Xianka Liu ist einer von rund 10 000 Mitarbeitern des Zeppelin Konzerns und er ist der Geschäftsführer des 70 Jahre alten und weltweit agierenden Unternehmens in Shanghai. Als er in China Ende März aus der Unternehmenszentrale im fernen München erfahren habe, dass man sich dort ernsthafte Sorgen um alle Zeppelin-Mitarbeiter und im speziellen um die Situation in Deutschland mache, habe er sich postwendend bei seinem obersten Chef Peter Gerstmann gemeldet und signalisiert, dass er helfen und Masken schicken wolle.

Drei Wochen später habe der Zeppelin-Konzern mehr als 15 000 Masken – nicht nur in Krankenhäusern Mangelware in Deutschland in diesen Corona-Zeiten – an die Klinikum Friedrichshafen GmbH überreicht, heißt es. „Das ist wirklich ein Hausnummer“, wird Geschäftsführerin Margita Geiger zitiert, als sie zusammen mit Prokurist Jochen Wolf beim Ausladen der rund 2000 gefragten FFP-2-Masken und 13 000 Mund-Nasen-Schutzmasken (N95) geholfen habe. Davon, wie persönlich diese Sendung aus China in den Kartons mit dem Zeppelin-Klebeband ist, zeugen die A-4-großen „Frachtbriefe“ auf denen auf Deutsch und Chinesisch steht: „Wir kennen uns, ohne zu wissen, woher ihr seid oder wie weit weg wir voneinander sind, aber wir sind trotzdem eine Familie. #We are Zeppelin“. Dafür, dass Zeppelin-Geschäftsführer Peter Gerstmann das Klinikum Friedrichshafen als „entfernte Verwandte“ in diesen Familienbund integriert, seien ihm die Mitarbeiter des Krankenhauses und die Patienten dankbar, schreibt der MCB. Für den Geschäftsführer habe nämlich sofort festgestanden: Wir helfen damit dem Klinikum Friedrichshafen.

Xianka Liu, so die Zeppelin GmbH, stehe mit diesem spontanen Engagement für die Werte des Unternehmens, und die setzten auf Solidarität unter- und miteinander. Dass das Klinikum Friedrichshafen davon profitieren dürfe, sei aus Sicht des Krankenhauses, ein Beweis der Wertschätzung für alle Mitarbeiter, die vor, während und nach der Corona-Pandemie tagtäglich viel leisten. Mit den Masken sorge Zeppelin für die Sicherheit und den Schutz der Menschen, die „systemrelevant“ genannt werden, viel zu oft aber nicht so gesehen werden – fallen Mitarbeiter im Gesundheitswesen aus, gerate das System ins Stocken.