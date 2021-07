Zeppelin spendet 100 000 Euro für Opfer der Hochwasserkatastrophe

Das Unternehmen Zeppelin spendet 100 000 Euro an die Opfer der Hochwasserkatastrophe in Deutschland. Laut Pressemitteilung stellt der Konzern außerdem Mitarbeitende, die ehrenamtlich an den Rettungs- und Aufräumarbeiten beteiligt sind, für den Einsatz bezahlt frei.

Neben Zeppelins Spende an das Aktionsbündnis „Deutschland hilft“ kommt laut Pressemitteilung auch das Engagement von Zeppelins Herstellerpartner Caterpillar den Opfern zu Gute. Über die Caterpillar Foundation unterstützt das Unternehmen das internationale Rote Kreuz, welches sich aktuell um Opfer der Hochwasserkatastrophe in Deutschland und Belgien kümmert.

Direkt vom Hochwasser betroffenen Mitarbeitenden des Zeppelin Konzerns, sowie Mitarbeitenden, die als freiwillige Helfer Flutopfer unterstützen, gewährt Zeppelin eine bezahlte Freistellung in Höhe von maximal fünf Arbeitstagen. Mitarbeitende, die als zum Beispiel als Feuerwehr oder THW bei der Flutkatastrophe im Einsatz sind, werden auch freigestellt und erhalten im Einzelfall nach Beendigung ihres Einsatzes bis zu fünf weitere bezahlte Arbeitstage zur Erholung.