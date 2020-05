Die Zeppelin-Seefontäne vor der Freitreppe in Friedrichshafen sprudelt seit Mittwoch wieder. Darauf weist die Stadt Friedrichshafen hin. Während der Sommermonate ist der 25 bis 30 Meter hohe Wasserstrahl der Fontäne vom Seeufer zu sehen. Nachts ist die Zeppelin-Seefontäne beleuchtet. Sie wurde 1993 gebaut und fördert pro Stunde rund 125 Kubikmeter Seewasser. Seit 2012 unterstützt die Zeppelin GmbH die Wasserung und den Betrieb.

Bevor sie wieder im Bodensee sprudeln kann, wurde sie mit dem Tieflader vom Baubetriebshof in der Rheinstraße an den Hinteren Hafen transportiert, mit einem Kran gewassert und zum Standort auf Höhe der Freitreppe geschleppt. Dort befestigten Taucher die Zeppelin-Seefontäne am Grund. Die gesamten Arbeiten dauerten mehrere Stunden.

Während der Wintermonate war die Zeppelin-Fontäne im Baubetriebsamt gelagert. Dort wurde der festsitzende Schmutz abgedampft, die Schutzsiebe gereinigt sowie die Pumpe ausgetauscht, damit sie nun wieder eingesetzt werden konnte.