Zeppelin schreibt trotz Umsatzeinbußen schwarze Zahlen

Weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise trifft die Märkte des Zeppelin Konzerns in und München deutlich. Auch der Zeppelin Konzern muss sich im laufenden Geschäftsjahr den Folgen der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise stellen. In den relevanten Märkten brachen die Volumina um bis zu 80 Prozent ein.

Vor allem betroffen war das Zeppelin Handelsgeschäft in Osteuropa, wo hohe Währungsabwertungen und zusätzliche Importzölle für hohen Druck auf die Ergebnisse sorgten. Auch im Industriegeschäft ging die Nachfrage nach den Produkten in der Kunststoffindustrie 2009 deutlich zurück. Konzernchef Ernst Susanek erwartet allerdings in diesem

Bereich deutliche Umsatzrückgänge erst im kommenden Jahr. Das verkündete er auf dem traditionellen Zeppelin Rentnertreffen, das am

2. Dezember in Friedrichshafen stattfand.

Zeppelin Handel: Konjunkturprogramme zeigen wenig Wirkung

Die Oktoberzahlen des Handelsbereiches machen deutlich, welchen Herausforderungen sich Zeppelin im Jahr 2009 stellen musste. Im größten Markt, dem deutschen Markt für Baumaschinen, brach das Volumen um 50 Prozent ein. Daraufhin sank der Umsatz der größten Gesellschaft des Zeppelin Konzerns, der Zeppelin Baumaschinen GmbH, um 33 Prozent gegenüber dem Niveau des Vorjahres. Lediglich im Vermiet- und Motorengeschäft konnten die Umsatzzahlen gerade noch stabil gehalten

werden. „Die Konjunkturprogramme haben in unserer Branche kaum

Wirkung gezeigt“, kommentierte Susanek die Entwicklung. Hier sei das meiste Geld in Gebäudesanierungen und den Hochbau geflossen, Bereiche in denen kaum Baumaschinen zum Einsatz kommen.

In Osteuropa - insbesondere in Russland und der Ukraine waren akute Kreditklemmen bei den Kunden, eine merkliche Erhöhung der

Importzölle zum Schutz der einheimischen Hersteller und ein stark zunehmender Wettbewerbsdruck durch asiatische Baumaschinenhersteller charakteristisch für die Entwicklung der Märkte, erläuterte Susanek

weiter. So sei der Markt für Baumaschinen westlicher Fertigung um bis zu 80 Prozent eingebrochen. Daraufhin musste die Zeppelin International AG, die die Handelsaktivitäten außerhalb der EU steuert, bis Ende Oktober Umsatzeinbußen gegenüber Vorjahr in Höhe von fast 50 Prozent verkraften.

In Summe lag der Umsatz des Zeppelin Handelsbereiches zum Ende Oktober 2009 bei 1,26 Milliarden Euro und damit um 32 Prozent unter dem Niveau des Vergleichszeitraumes 2008 (1,84 Mrd. EUR). Stabilitätsanker auf der Ertragsseite war das Servicegeschäft von Zeppelin. Viele Kunden setzten auf Reparaturen anstelle von Investitionen in neue Maschinen.

Zeppelin Industrie erwartet 2010 stark rückgängige Nachfrage

Im Industriegeschäft ging Zeppelin mit einem hohen Auftragsbestand in das Jahr, sodass Umsatz- und Ergebnisziele für 2009 erreicht werden

können. Dennoch sank im Verlauf des Jahres 2009 die Nachfrage der chemischen Industrie nach Anlagen zur Herstellung und Verarbeitung von Kunststoffgranulaten merklich. Der Umsatz des Zeppelin

Industriebreiches bis Ende Oktober 2009 lag mit 156,9 Millionen Euro (10/2008: 191,2 Mio. EUR) um 18 Prozent unter dem vergleichbaren

Vorjahresniveau. „Die harte Phase kommt in diesen Märkten aber noch auf uns zu“, erläuterte Susanek. So läge der Auftragseingang derzeit

über 50 Prozent unter Vorjahr, „sodass wir mit einem deutlich geringeren Auftragsbestand in das neue Jahr gehen werden.“ Zu einer gewissen Stabilisierung werde aber die jüngste Akquisition des Zeppelin Industriebereiches sorgen, die Firma Reimelt Henschel. Im Bereich der Verarbeitung hochwertiger Schüttgüter für die Lebensmittelindustrie tätig, bilde dieses Unternehmen eine wichtige und stabilisierende zweite Säule für das Zeppelin Industriegeschäft.

Liquiditätssicherung und Erhalt der Arbeitsplätze vor Profitabilität

In Summe erwirtschaftete der Zeppelin Konzern bis Ende Oktober 2009 einen Umsatz in Höhe von 1,413 Milliarden Euro, das sind 30 Prozent weniger als ein Jahr zuvor (10/2008: 2,030 Mrd. EUR). Die Hochrechnung sieht für das Gesamtjahr 2009 einen Umsatzrückgang um

25 Prozent auf 1,821 Milliarden Euro vor (2008: 2,447 Mrd. EUR). In der Folge dieser Umsatzeinbußen nahm auch der Druck auf das Ergebnis des Konzerns deutlich zu. „Dennoch schreibt der Konzern weiterhin schwarze Zahlen – und das wird auch für das Gesamtjahr 2009 so sein“, kommentierte Susanek. Derzeit rechnet er bis Jahresende mit einer

Umsatzrendite von rund einem Prozent (2008: 4,0 %).

Schlüsselfaktoren, um die schwarzen Zahlen sicherzustellen, waren laut Susanek eine Vorwärtsstrategie über eine breit angelegte Innovations- und Marktoffensive. Darüber hinaus nutzte Zeppelin weitere geeignete Kaufgelegenheiten zur Erschließung neuer Produkte und Märkte. Hinzu kamen weltweit einschneidende Maßnahmen zur Kostensenkung in Höhe von 20 Prozent sowie die Nutzung aller Flexibilisierungsinstrumente bezüglich Vergütungsmodelle und Arbeitszeiten. In einigen Gesellschaften wurden zur Sicherung der Arbeitsplätze ein Solidarpakt mit den Mitarbeitern abgeschlossen, außerdem wurden die Managergehälter um 10 Prozent gekürzt. Liquiditätssicherung und Erhalt der Arbeitsplätze gingen bei allen Maßnahmen vor Profitabilität.

„Es ist uns unter derartig widrigen Rahmenbedingungen nicht nur gelungen, ein positives Ergebnis zu erwirtschaften, sondern auch das Beschäftigungsniveau im Konzern konstant zu halten. Darauf können wir stolz sein!“ Zum 30.10.2009 beschäftigte der Zeppelin Konzern weltweit 5 897 Mitarbeiter (10/2008: 5 884). Zwar habe man insbesondere in Osteuropa das Beschäftigungsniveau aufgrund der äußerst schwierigen Umstände anpassen müssen, dafür seien aber in anderen Gesellschaften keine größeren Anpassungen erfolgt, in einigen seien sogar durch Firmenzukäufe Arbeitsplätze aufgebaut worden.

Ein sicherer Arbeitgeber und finanzstarker Partner seiner Kunden werde Zeppelin auch im kommenden Jahr bleiben. Dies bestätigte auch kürzlich die Creditreform Ratin AG, Neuss, die den Zeppelin Konzern mit einem sehr gutem Ratingwert A - bewertet. Vier Mal in Folge war Zeppelin in den letzten Jahren mit einem A + bewertet worden, in der leichten

Abwertung spiegele sich insbesondere die aktuelle Marktentwicklung wieder. Der Konzern, so Susanek abschließend, stehe auf einem gesunden und soliden Fundament, das Produktportfolio sei gut diversifiziert, die Kostenstrukturen flexibel und die Unternehmensfinanzierung breit aufgestellt. Dies sei in der jetzigen Krise besonders wichtig. Susanek übergibt damit zum Jahresende seinem Nachfolger im Vorsitz der Geschäftsführung der ZEPPELIN GmbH, Peter Gerstmann, ein starkes Unternehmen. Der offizielle Festakt dieser Übergabe findet im geladenen Kreise am 4. Dezember in Friedrichshafen statt.