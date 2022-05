Zeppelin schafft erneut bezahlbaren Wohnraum

Das alte Hallenbad an der Ehlersstraße ist mittlerweile abgerissen, der nächste Schritt kann beginnen. Am 27. April erfolgte der Spatenstich für das Projekt „Wohnen am Karl-Olga-Park“. Ab voraussichtlich Frühjahr 2024 sollen hier die ersten Wohnungen bezugsfertig sein.

Mit 67 Wohneinheiten, Tiefgarage, Fahrradgarage, Gemeinschaftsflächen und insbesondere Urban Gardening auf einem Großteil der Dachflächen sucht die Luftschiffbau Zeppelin GmbH mit ihrer Tochtergesellschaft Zeppelin Wohlfahrt GmbH (ZW) „Antworten auf die Herausforderungen unserer Zeit: Die Mietpreisentwicklung in Friedrichshafen und Umgebung, Energiewende und verändertes Mobilitätsverhalten erfordern eine architektonisch und konzeptionell angepasste Umgebung“, schreibt Zeppelin Wohlfahrt in einer Pressemitteilung.

Das neue Quartier bietet urbanen und zugleich grünen Lebensraum für Familien, Jung und Alt, auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des neuen Altenpflegeheims, der Kita und der Verwaltung sollen dort bezahlbaren Wohnraum finden“, betont Andreas Brand, Oberbürgermeister der Stadt Friedrichshafen und Vorsitzender des Aufsichtsrats der Luftschiffbau Zeppelin GmbH.

Das Bauprojekt wird von der ZW in Zusammenarbeit mit dem Ailinger Architekturbüro Hildebrand+Schwarz und der Züblin AG – Bereich Bodensee – als Generalunternehmer entwickelt, geplant und errichtet. Zum Spatenstich für das Wohnquartier „Wohnen am Karl-Olga-Park“ waren Vertreter der Stadt Friedrichshafen, des Bauherrn, der Architekten und des Generalunternehmers Ed. Züblin AG – Bereich Bodensee geladen.

Innovatives geplant

Geplant sind zwei-, drei- und vier-Zimmer-Wohnungen, 80 Prozent der Wohneinheiten werden als geförderter Wohnraum ausgeführt. Eine Besonderheit wird die Gemeinschaftsfläche auf dem obersten Geschoss des Gebäudes bilden. Dort ist „Urban Gardening“ geplant. Ein Trend der bereits in vielen Großstädten verwirklicht wird. Auf dem Grundstück und der unmittelbaren Nachbarflächen soll ferner eine weitläufige Außenanlage geschaffen werden, die als öffentliche Grünschneise dem künftigen Gesamtareal dienen soll, das damit auch einen Anschluss an den Neubau des Seniorenheines mit Kita Karl-Olga-Park bekommen soll.

Strom von der Sonne

Die natürliche Energieressource Sonne wird über eine Photovoltaikanlage genutzt, um die E-Mobilität und das Gebäude mit Strom zu versorgen. Mit diesen hohen Anforderungen erreicht die ZW einen möglichst geringen CO2-Verbrauch und zudem kommen die Einsparungen den Bewohnern zugute.

„Wir versprechen uns durch die Gemeinschaftsbereiche eine hohe Identifikation der Bewohner mit dem künftigen Gebäude“, sagt Jörg Bischof, Geschäftsführer der LZ-Gruppe.