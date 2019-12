Zeppelin: Neue Chefs für Schweden- und Motorengeschäft

Ralf Großhauser hat den Vorsitz der Geschäftsführung der Zeppelin Power Systems GmbH & Co. KG und damit verbunden die Leitung der Strategischen Geschäftseinheit (SGE) Power Systems des Zeppelin-Konzerns übernommen. Wie das Unternehmen mitteilt, folgt Großhauser auf Volker Poßögel, der die neu gegründete Strategische Geschäftseinheit Baumaschinen Nordics führen wird, sobald die Geschäftsübergabe erfolgt ist.

Ralf Großhauser habe zum 1. November die Leitung der Strategischen Geschäftseinheit (SGE) Power Systems sowie den Vorsitz der Geschäftsführung der Zeppelin Power Systems GmbH & Co. KG von Volker Poßögel übernommen. Seine langjährigen Erfahrungen im Produktbereich Motoren, bei der Entwicklung von Markt- und Unternehmensstrategien sowie in der Führung selbstständiger Unternehmensbereiche seien beste Voraussetzungen für die neue Aufgabenstellung, wie der Zeppelin-Konzern ausführt.

Zeppelin hat von Caterpillar den Zuschlag über die Verantwortung für Vertrieb und Service von Cat-Produkten in Schweden, Dänemark und Grönland bekommen und übernimmt dort die Geschäftsaktivitäten zum 1. Januar 2020. Mit der Erweiterung des Vertriebs- und Servicegebiets werden die strategischen Geschäftseinheiten (SGE) innerhalb des Zeppelin Konzerns neu geordnet, heißt es weiter. Alle Aktivitäten in Bezug auf Bau- und Bergbaumaschinen der Gesellschaften in Schweden und Dänemark werden demnach künftig in der Strategischen Geschäftseinheit „Baumaschinen Nordics“ gebündelt. Volker Poßögel übernimmt die Leitung der neuen Strategischen Geschäftseinheit und wird zudem Vorsitzender der Geschäftsführung der neuen Konzerngesellschaften in Schweden und Dänemark. Somit trägt er mit Geschäftsübernahme die Verantwortung für den Vertrieb und Service von Caterpillar Produkten in Schweden, Dänemark und Grönland.

Poßögel (57 Jahre) ist bereits seit 2002 für den Zeppelin Konzern tätig und hat maßgeblich zum Auf- und Ausbau der Power Systems-Aktivitäten sowie deren Internationalisierung beigetragen. Seit 2010 leitet er die Strategische Geschäftseinheit Power Systems und hat diese wesentlich weiterentwickelt, unter anderem durch die strategische Ausrichtung als Solution-Provider, die Fokussierung auf das Servicegeschäft und die Intensivierung der Zusammenarbeit mit Caterpillar. Für die Segmente Industrie, Marine, Schienenanwendungen, Strom- und Wärmeerzeugung sowie Öl- und Gasindustrie konnten unter seiner Führung außerordentliche Auftragserfolge erzielt werden.

Ralf Großhauser (49 Jahren) verfügt über eine Doppelqualifizierung als Diplom-Ingenieur und Diplom-Kaufmann. Vor seinem Wechsel zu Zeppelin war Herr Großhauser als Sprecher der Geschäftsführung (CEO) bei der tegimus holding GmbH (Thermamax Gruppe) und in verschiedenen Positionen bei MAN Energy Solutions SE tätig. Dort verantwortete er unter anderem den Bereich „Turbolader“, führte in dieser Funktion neue Produktreihen ein, baute das Servicenetzwerk aus und steigerte den Neubau-Umsatz.