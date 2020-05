Zeppelin-Museum und Schulmuseum in Friedrichshafen öffnen wieder

Das Zeppelin-Museum und das Schulmuseum öffnen am kommenden Wochenende wieder. Beide Museen mussten wegen der Corona-Pandemie und einer Verordnung der Landesregierung Mitte März ihre Türen schließen. Nun geht es wieder los mit Besuchern in den Ausstellungen.

Ab Samstag, 9. Mai, 10 Uhr, ist es wieder möglich, ins Zeppelin-Museum zu kommen, allerdings laut einer Mitteilung unter Hygienemaßnahmen und Schutzauflagen für die Besucher. Vorerst wird danach immer Donnerstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet sein. In den baden-württembergischen Pfingstferien von 1. Bis 14. Juni ist das Haus dann täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Das Zeppelin-Museum hat beide Wechselausstellungen „Wege in die Abstraktion“ und „Vernetzung der Welt“ verlängert. Die Corona-Schutzmaßnahmen werden laut Mitteilung im Haus eingehalten. Da nur eine bestimmte Anzahl Personen gleichzeitig im Museum sein darf, um den Mindestabstand einzuhalten, sei es ab Donnerstag, 7. Mai, möglich, online Zeittickets zu kaufen. Es gibt auch Tickets vor Ort an der Kasse. Das Museum darf nur mit Maske besucht werden.

Das Schulmuseum in Friedrichshafen öffnet am Sonntag, 10. Mai, wieder. Es gelten ab dann eingeschränkte Öffnungszeiten von Dienstag bis Sonntag von 14 bis 17 Uhr. Montags bleibt das Haus geschlossen. Laut einer Mitteilung dürfen sich höchstens 20 Besucher zeitgleich im Schulmuseum aufhalten, es gilt die Maskenpflicht und die Einhaltung des Sicherheitsabstands. Führungen wird es zwar zunächst keine geben, das Team des Museums arbeite aber an Alternativen. So soll bereits kommende Woche die erste virtuelle Live-Führung stattfinden – und auch für Schulklassen soll es in absehbarer Zeit spezielle Führungsformate für den digitalen Unterricht auch zu Hause geben.