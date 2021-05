Zeppelin Museum sucht Werke mit Bezug zum Bodensee

Der eine langweilte sich, der andere vergnügte sich, die nächste fand im See die eigene Seele wieder. Der Bodensee zieht seit Jahrhunderten Künstler und Künstlerinnen und Schriftsteller und Schriftstellerinnen an. Annette von Droste-Hülshoff, Otto Dix, Ernst Ludwig Kirchner, Martin Walser, Hermann Hesse, Hans Purrmann und Carl Sternheim, sie alle haben zeitweise in der Region gelebt und gearbeitet. Erstmalig widmet sich eine Ausstellung länderübergreifend dem literarischen und künstlerischen Austausch am Bodensee. Die Ausstellung spannt einen Bogen vom 19. Jahrhundert über die Zeit der NS-Diktatur bis in die Gegenwart.

Zentral für die Ausstellung ist die Partizipation des Publikums, die mit diesem Open Call angestoßen werden soll. Dabei dient der Bodensee als Klammer: die eingereichten Werke sollen sich entweder motivisch oder in Bezug auf die eigene Biografie mit dem See auseinandersetzen. Der Form sind keine Grenzen gesetzt, eingereicht werden können Werke aller Art: Gemälde, Zeichnungen, Fotografien, Videos und sämtliche Textgattungen von Lyrik über Kurzgeschichten bis zum Roman. Das Publikum stimmt über ein Online-Voting darüber ab, welche Werke in der Ausstellung physisch gezeigt werden. Dafür ist ein ganzer Bereich vorgesehen. Zusätzlich sollen die literarischen Beiträge auch in Form von Lesungen vorgestellt werden.

Auf nextmuseum.io kann bis zum 30. September ein kreatives Werk mit Bodenseebezug veröffentlicht werden. Das Zeppelin Museum interessiert dabei, wer hinter den Werken steckt, beziehungsweise wer die Kunstschaffenden und Schreibenden mit Bodenseebezug sind. Das Museum freut sich auf ein kurzes Vorstellungsvideo, das dann auf facebook und instagram veröffentlicht wird.

Drei Fragen sollten dabei beantwortet werden. Wer bist Du und was machst Du? Wo schreibst Du am liebsten/machst Du am liebsten Kunst? Welchen Bezug hast Du zum Bodensee? Die Videos können bis zum 30.09.21 eingereicht werden. Die Beteiligung auf nextmuseum.io gehört zum Begleitprogramm der Wechselausstellung „Beziehungsstatus: offen. Kunst und Literatur am Bodensee“. Diese wird am 17. Dezember 2021 eröffnet. Die Werke, die auf nextmuseum.io veröffentlicht wurden, können mittels Voting auch Teil der physischen Ausstellung werden. Einzige Bedingung: Die Beiträge sollten ein Bodenseebezug haben.

Wer keinen fertigen Text hat oder einfach gerne mehr schreiben möchte und nie dazu kommt, kann im Zeppelin Museum zur Schreibwerkstatt kommen. In den wöchentlichen Treffen über Zoom gibt es neue Schreibimpulse und es wird in konzentrierter und geselliger Runde an eigenen Texten (egal ob das Prosa, Kurzgeschichte, Poesie, Drehbuch, Hörspiel, Poetry Slam, Blog...) gearbeitet. Die Treffen finden dienstags oder donnerstags statt in einem Zeitraum von vier Wochen statt. Ein erstes Treffen zum Kennenlernen und zur Einführung in das Format findet am Donnerstag, 17. Juni, 8.30 bis 10 Uhr und Dienstag, 22. Juni, 17.45 bis 19.15 Uhr statt. Die Anmeldung ist unter Erwähnung des gewünschten Zeitslots bis zum 16. Juni per E-Mail über: nikeleit@zeppelin-museum.de möglich. Das Format ist kostenlos und steht allen frei, die gerne kreativ schreiben. Der Workshop findet online per Zoom statt.