Zeppelin-Museum öffnet ohne Auflagen

Mit dem stabilen Sinken der Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 wird die Notbremse im Bodenseekreis ein weiteres Mal gelockert und das Zeppelin Museum kann nun ohne negativen Coronatest und ohne Angabe der Kontaktdaten (auch keine Luca App) besucht werden. Die Maskenpflicht und eine Besucherinnenobergrenze (maximal 400 Personen gleichzeitig, 50 Personen/ halbe Stunde) bleiben bestehen. Das Museum öffnet außerdem ab Dienstag, 1. Juni bis Freitag, 4. Juni, täglich von 9 bis 19 Uhr.

Highlights des Museums sind die Ausstellung zur Luftschifffahrt mit der originalgetreuen Teilrekonstruktion von LZ 129 Hindenburg, die Kunstausstellung Eigentum verpflichtet!, die auch die Rückseiten von Exponaten offenlegt und die große Sonderschau Beyond States. Über die Grenzen von Staatlichkeit, in der es um Staatsgrenzen, Staatsgewalt und Staatsbürgerschaft geht. Ob alleine oder als Familie kann das im ehemaligen Hafenbahnhof direkt am See gelegene Museum erkundet werden. Oder die Kinder können mit dem Museumskoffer alleine durchs Museum streifen. Sie finden Karten mit Aufgaben zu einem ausgewählten Objekt, spannenden Information oder einfach mit schönen Bildern. Der gefüllte Koffer erinnert zu Hause an den tollen Besuch!

Es können noch keine Führungen im Haus angeboten werden. Deswegen bleibt das Angebot der virtuellen Führungen per Zoom, sonntags um 11 Uhr zu „Technik und Kunst im Überblick“ bestehen. Tickets gibt es für 3 Euro im Onlineticketshop unter www.zeppelin-museum.ticketfritz.de/.

Da keine Audioguides ausgegeben werden dürfen, ermöglichen QR Codes in den Ausstellungen einen Rundgang mit dem eigenen Smartphone. Virtuelle Führungen, Hintergrundinformationen und spezielle Angebote für Kinder können damit abgerufen werden. Wir bitten Sie darum, hierfür Ihre eigenen Kopfhörer mitzubringen. Der Museumsshop ist zu den Öffnungszeiten des Museums zu besuchen. Außerhalb der Öffnungstage können Waren im Online-Shop bestellt und mit einem persönlichen Termin abgeholt werden (Click&Collect-Prinzip). Im Museumsrestaurant muss nach wie vor ein negativer Test (ein Impf- oder Genesungsnachweis) vorgelegt werden.