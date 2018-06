Zeppelin Museum Friedrichshafen zeigt die Hindenburg neu, anders und moderner

Da steckt Arbeit drin. Als vor zwei Jahren die ersten Schritte der Neukonzeption des Zeppelin Museums begangen wurden, begann ein Prozess, der erst 2014 abgeschlossen sein wird. Mit der Ausstellungseröffnung am Sonntag, 6. Mai, ab 17.30 Uhr, wird der dritte von fünf Abschnitten fertiggestellt, das Museum verändert mit diesem Schritt deutlicher als zuvor sein Gesicht.

Der 6. Mai 1937 ist der Unglückstag der Hindenburg, und diesem Luftschiff, dessen Nachbau im Museum schon rund fünf Millionen Zuschauer gesehen haben, widmet das Museum die neue Ausstellung. „Wir beantworten jetzt alle Fragen, die die Besucher seit 1996 gestellt haben und die in der bisherigen Ausstellung nicht beantwortet wurden“, sagt Dr. Ursula Zeller, Chefin des Museums und überzeugt von der umfangreichen und gewissenhaften Arbeit ihres Teams. Sie weist darauf hin, dass das Zeppelin Museum mit der Neukonstruktion nicht nur ganz neue Inhalte zeigt, sondern auch einem neuen museumspädagogischen Konzept folgt. Museumspädagogin Heike Vogel sorgt dafür, dass die Kinder in der neuen Ausstellung und spätestens ab 2014 auch in allen Bereichen nicht in Extraräumen bedient werden, sondern „ernst genommen werden und in der allgemeinen Ausstellung alles finden, was sie wissen wollen“, so Dr. Zeller.

Gezeigt werden neue Medien, Filme, neue Exponate, die bisher nur im Depot standen sowie ganz neue Inhalte. Einer davon ist die Begegnung mit dem Alltag an Bord der Hindenburg. Ein Blick hinter die Kulissen wird in einem Raum gewährt, der allerdings erst in etwa zwei Wochen fertig wird. Hier wird Bordpersonal vorgestellt, dessen Arbeit erläutert und nicht zuletzt auch die Katastrophe der Hindenburg ausführlich dargestellt. Der Raum wird nicht fertig, weil die Firma, die die Vitrinen hergestellt hatte, kurz vor Auslieferung abgebrannt ist. „Das sehen wir nicht als böses Omen, das Unternehmen liefert aus einem anderen Werk nach“, sagt Ursula Zeller und erläutert, was in dem neu geschaffenen Raum innerhalb der Hindenburg-Rekonstruktion zu sehen sein wird.

Auch die Theorien des Unglücks sowie die Rezeptionsgeschichte von Lakehurst werden gezeigt und für die Besucher museal aufgearbeitet. Bislang gab es diese Inhalte im Museum gar nicht.

Auch die Kunst spielt eine Rolle in der neuen Ausstellung. „Wir wollten Fakten, Technik und Geschichte gemeinsam mit Emotion und Kunst zeigen und nicht beides voneinander trennen“, sagt Frank-Thorsten Moll, Leiter der Kunstabteilung im Zeppelin Museum. Schon im Eingangsbereich der Zeppelinhalle ist ein Werk des Filmkünstlers Christoph Girardet zu sehen, der collageartig aus Material der Filmgeschichte ein neues Werk geschaffen hat. Versatzstücke aus Filmen über Zeppeline und mit Zeppelinen hat er mit Musik unterlegt, neu geschnitten und zu einem neuen Filmkunstwerk zusammengefügt, das im Auftrag des Zeppelin Museums entstanden ist. Auch im Rest der neu gestalteten Zeppelinhalle wird sich künftig alles um die Hindenburg drehen und viel Neues präsentiert: die Reisen, die Menschen, der Komfort und die Technik dieses Giganten der Lüfte.

Mit der Neukonzeption antwortet das Museum auf der einen Seite auf zurückgehende Besucherzahlen, hat auf der anderen Seite aber ein gänzlich neues Museumserlebnis geschaffen. In Spitzenzeiten kamen 300 000 Besucher im Jahr ins Museum, später waren es nur noch 220 000 Menschen. Nach den ersten Neuerungen in den Schritten I und II der Neukonzeption der Jahre 2010 und 2011, stieg die Zahl der Besucher wieder auf 250 000. Die Rechnung scheint aufzugehen. Mit der jetzt neuen Ausstellung wird das Museum um Inhalte erweitert, die alle diejenigen, die bisher das Museum besucht haben, noch einmal ins Museum locken müssten.

2,5 Millionen Euro wird die Neukonzeption am Ende gekostet haben, rund 500 000 Euro schlagen pro Jahr zu Buche. Damit sind aber die Kosten für ein geplantes sehbehindertengerechtes Museum oder die Integration der Kinder-Inhalte noch nicht bezahlt. Dem Museum fehlen neben den Geldern jetzt vor allem weitere Räumlichkeiten, um zu zeigen, was es alles kann.

Die neue Ausstellung , die am morgigen Sonntag eröffnet wird, beantwortet viele Fragen, wirft einen Blick hinter die Kulissen und bietet ein ganz neues Museums-Erlebnis.