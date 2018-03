Zeppelin Museum Friedrichshafen: Die neue Direktorin scheut keine Disziplin

An die 70 Bewerber gab es, sie ist es geworden: Die promovierte Kunsthistorikerin Claudia Emmert tritt am 1. Oktober als neue Direktorin und Geschäftsführerin im Zeppelin Museum in Friedrichshafen an. Am Mittwoch hat sie ihrer zukünftigen Wirkungsstätte einen Besuch abgestattet und erklärt, warum und auf was sie sich besonders freut: „Es gibt kaum ein Themenfeld wie die Geschichte des Zeppelins, das so spannend ist und bis in die Gegenwart und die zeitgenössische Kunst hineinreicht.“

Spannend dürfte für Claudia Emmert, 1965 in Stuttgart geboren, bereits das Auswahlverfahren gewesen sein, in dem sie sich in der Finalrunde gegen fünf Mitbewerber durchsetzte. Jetzt folgt sie auf Ursula Zeller, die den Bodensee Ende Juni nach sechseinhalb Jahren verlässt, um die Leitung des Alimentariums der Nestlé-Stiftung in Vevey in der Schweiz zu übernehmen. In der Übergangszeit führt Bürgermeister Peter Hauswald die Geschäfte des Friedrichshafener Hauses.

Dass sich der Aufsichtsrat des Zeppelin Museums schließlich für Claudia Emmert entschied, liegt laut Vorsitzenden Hans-Peter Kaldenbach nicht nur an Person, Vita und Visionen, sondern vor allem auch an ihrem Verständnis dafür, „dass unser Haus das Zeppelin Museum ist und bleiben muss, aber mit der Möglichkeit Kunst beispielsweise in Wechselausstellungen zu realisieren“.

Die Verbindung von Technik und Kunst ist für die neue Chefin des Zeppelin Museums alles andere als außergewöhnlich: „Interdisziplinäres Arbeiten ist mein Steckenpferd.“ Als Direktorin des Kunstpalais im fränkischen Erlangen habe sie seit 2009 bis heute den Schwerpunkt ihrer konzeptionellen Arbeit auf den interdisziplinären Diskurs gelegt, was in international beachteten Themenausstellungen wie „Töten“ (2012), „Freiheit!“ (2013) oder „Affekte“ (2014), aber auch in der Zusammenarbeit mit Universitäten und Hochschulen zu sehen gewesen sei.

Luxusreisen und Landschaften

Einige weitere Disziplinen beziehungsweise Stationen: Dozentin für Kunstgeschichte und Kostümkunde an der Modeschule Stuttgart, Leiterin des Kulturamtes der Stadt Fellbach und Chefin des Kunstkontors des Sparkassenverlags. Als Claudia Emmert in zuletzt genannter Position, in der sie sich unter anderem mit der Bewertung von Sammlungen und Kunst als Wertanlage beschäftigte, nach zehn Jahren „peinliche 14 Punkte in Flensburg und einen Kilometerstand von 50000“ eingefahren hatte, wechselte sie nach Erlangen.

Jetzt zieht es die Kunsthistorikerin nach Friedrichshafen, und zwar weil das Zeppelin Museum ein am Puls der Zeit aufgestelltes, junges Haus sei und ein breites Themen- und Assoziationsfeld verspreche: „Ich habe schon einen ganzen Ordner voller Ideen, die ich gerne mit den Kuratoren des Museums diskutieren möchte.“ Einige Stichwörter: Luxusreisen, Globalisierung im Zusammenhang mit Atlantiküberquerungen, Landschaften, Wolken, Klimaforschung. Zunächst stehe jedoch an, die Sammlung kennenzulernen – und damit die Grundlage zu schaffen, um den Anforderungen gerecht zu werden: „Die Hauptaufgabe ist, das Museum zu vermarkten. Wir sind anspruchsvoll und wollen die Besucherzahlen steigern“, betont Aufsichtsratsvorsitzender Hans-Peter Kaldenbach.

Eine Kennzahl: Derzeit schauen sich jährlich etwa 250000 Menschen in den Räumen im ehemaligen Hafenbahnhof direkt am See um. Aber: „Wir wollen Claudia Emmert Zeit lassen“, versichert Hans-Peter Kaldenbach außerdem. Sein augenzwinkernder Tipp in Richtung neuer Museumsdirektorin: In den ersten Tagen gelte es, relativ wenig zu reden und viel zuzuhören. Die charmante Antwort: „Ich habe schon ganz große Ohren.“