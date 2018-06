Mehr Geld für das Museum: Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Montag beschlossen, dem Zeppelin Museum bis zu 96252 Euro für das Jahr 2015 zusätzlich zu zahlen. Damit erhöht sich der Betrag, mit dem die Stadt Friedrichshafen und die Zeppelin Stiftung das Museum unterstützt, auf rund 2,06 Millionen Euro.

Zusätzlich zu diesem „ganz normalen Vorgang, der so auch in der Hauptsatzung verankert ist“, wie es Friedrichshafens Kämmerer Stefan Schrode formulierte, soll die Stadt weitere 354110,79 Euro an das Museum für Kunstsammlungen und Objekte zahlen, die vom Museum in der Vergangenheit angekauft wurden. Grünes Licht hatte sich das Museum dafür vom Aufsichtsrat geholt.

Der Wert der Sammlungen, darunter das Archiv des Fotografen Andreas Feininger, würde auf dem Markt deutlich höhere Werte erzielen, schreibt die Stadtverwaltung in der Sitzungsvorlage für den Gemeinderat. So würden einzelne Abzüge von Feininger Motiven bis zu 35000 Euro erzielen, diese Motive seien in der Sammlung der 565 Fotografien vorhanden.

„Alle Jahre wieder“, hatte Oberbürgermeister Andreas Brand die Debatte um diese Zahlungen an das Museum eingeleitet. Stefan Schrode hat die Gelder, die die Stadt jetzt zusätzlich an das Museum zahlt, mit „veränderten Situationen“ begründet. So habe das Museum im Sommer 2013 bereits einen Haushalt entwerfen müssen. Danach aber habe es weniger Einnahmen gegeben, weil die Besucherzahlen zu hoch kalkuliert worden seien. Ferner habe es Veränderungen in den Personalkosten gegeben, die durch Tarifanpassung, Mindestlohnzahlung und Zeitzuschläge für Wochenendarbeit zu begründen seien. Auch sei ein kalkuliertes Sponsoring von 70000 Euro, wie von der ehemaligen Leiterin des Museums, Ursula Zeller, angesetzt, ausgeblieben. Höhere Wartungskosten und ein Mehraufwand für die Technik seien ebenfalls nicht berücksichtigt gewesen.

Bei dem Ankauf der Feininger-Sammlung hatte Ursula Zeller angegeben, dass sich der Invest für diese Sammlung durch Verleih wieder refinanziere. Auch das hat nicht stattgefunden. Die Rede war schließlich von Fehleinschätzungen, wegen derer die Stadt jetzt in die Kasse greifen und aus den Rücklagen die zusätzlichen Gelder locker machen müsse.Diskutiert wurde wenig darüber, nur von Regina Ankermann (Grüne) gab es die Forderung nach einem stimmigen Haushalt des Museums. Sie wolle nicht wieder „potemkinsche Dörfer sehen“.

Heinz Tautkus (SPD) erinnerte daran, dass der Wirtschaftsplan des Museums immer schon auf Kante genäht gewesen sei und fordert künftig mehr finanziellen Spielraum für die Sammlungstätigkeit. Der Gemeinderat stimmte einstimmig für die Zahlung der zusätzlichen Zuschüsse wie auch die Übernahme der Kosten von Sammlungen und Exponaten.