Zeppelin-Museum bietet Führungen an

Wer geboostert ist oder wessen Vollimmunisierung nicht länger als drei Monate zurückliegt, ist von der Testpflicht bei 2G-Plus befreit. Es gilt in Baden-Württemberg für Museen 2G-Plus. Besucher, deren Immunisierung länger als drei Monate her ist, müssen zusätzlich einen aktuellen negativen Test nachweisen (Antigen-Schnell-Test nicht älter als 24 Stunden, PCR-Test nicht älter als 48 Stunden). Kinder unter sechs Jahren sind ausgenommen. Schüler zwischen sechs und 18 Jahren müssen in den Weihnachtsferien einen aktuellen Testnachweis oder einen Impf- oder Genesenennachweis vorlegen. Die Befreiung von der Testpflicht ist damit in den Schulferien aufgehoben.

Das Zeppelin-Museum in Friedrichshafen bietet auch im neuen Jahr Führungen an „mit 2G-Plus und guter Laune“, wie das Museum in einer Pressemitteilung schreibt. Ein Überblick über das Programm in den kommenden Tagen.

Am Samstag, 8. Januar, 15 Uhr, lädt das Museum Menschen mit Sehbehinderung und Interessierte zum Tag der Braille-Schrift ein. Bei der Führung werden Bilder beschrieben, anschließend folgt eine Lesung in der Ausstellung „Beziehungsstatus: Offen. Kunst und Literatur am Bodensee“. Die Führung ist kostenlos. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um Anmeldung bis Freitag, 7. Januar, 14 Uhr gebeten unter Telefon 07541 / 38 01 25 oder per E-Mail an anmeldung@zeppelin-museum.de.

Am Sonntag, 9. Januar, 11 Uhr, bietet das Museum eine Überblicksführung durch die Ausstellung „Eigentum verpflichtet. Eine Kunstsammlung auf dem Prüfstand“ an. Das Zeppelin.Museum arbeitet seit 2016 in detektivischer Forschungsarbeit die bewegten Geschichten der Kunstwerke seiner Sammlung auf: Woher kommen die gotischen Skulpturen, die barocken Malereien und Meisterwerke der Klassischen Moderne? Die Sonderausstellung macht Schicksale von Sammlern sichtbar, sowie von geraubten oder verlagerten Kunstwerken und Hetzaktionen der Nationalsozialisten gegen die Moderne Kunst. Kritisch blickt sie aber auch auf Friedrichshafen und den Bodensee als Rückzugsort ehemaliger NS-Größen und ausgeklügelter Händlernetzwerke zwischen Deutschland, der Schweiz und Österreich. Anmeldung bis Freitag, 12 Uhr, erforderlich unter anmeldung@zeppelin-museum.de oder Telefon 07541 / 38 01 25. Die Teilnahme kostet einen Euro zuzüglich dem Eintrittspreis.

Ab 14 Uhr bietet das Haus eine Führung „Technik und Kunst im Überblick“ an. Die Teilnehmer steigen über ein Fallreep in die rekonstruierten Passagierräume der LZ 129 Hindenburg und erkunden den Zeppelin. Alles was man zur Geschichte und zur Technik der Luftschiffe wissen muss, erfahren sie natürlich auch. Auch diese Führung kostet einen Euro pro Person zuzüglich dem Museumseintritt. Kinder bis 16 Jahre frei.

Um 15 Uhr beginnt eine Überblicksführung durch „Beziehungsstatus: Offen. Kunst und Literatur am Bodensee“. Der Bodensee zieht seit Jahrhunderten zahlreiche Künstle und Schriftsteller an. Erstmalig widmet sich eine Ausstellung länderübergreifend dem literarischen und künstlerischen Austausch am Bodensee. Kosten: ein Euro pro Person zuzüglich Museumseintritt. Eine Anmeldung ist bis Freitag, 12 Uhr, per E-Mail an anmeldung@zeppelin-museum.de oder Telefon 07541 / 38 01 25 erforderlich.