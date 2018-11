Zeppelin meldet die erfolgreichste Saison der Geschichte

Die Deutsche Zeppelin-Reederei blickt 2018 zurück auf die erfolgreichste Saison ihrer Firmengeschichte. Mehr als 24 700 Passagiere sind in Friedrichshafen, Prag, München, Hannover und im Rheinland an Bord gegangen, wie das Unternehmen meldet.

Bereits kurz nach dem Start in die neue Flugsaison am 9. März stand das erste Glanzlicht im Flugplan des Zeppelin NT: Der offizielle Spatenstich zur Elektrifizierung der „Südbahn" in Niederbiegen bei Baienfurt am 23. März. Im tiefen Überflug grüßte das Luftschiff die Gäste – unter ihnen Andreas Scheuer, Bundesminister für Verkehr, sowie Winfried Hermann, Baden-Württembergischer Verkehrsminister und Ronald Pofalla, Vorstand der Deutschen Bahn AG.

Am 8. April war es möglich, eines der größten Bauvorhaben der Deutschen Bahn aus der Luft zu bestaunen: Von Friedrichshafen über Ulm nach Stuttgart flog der Zeppelin in 300 Metern Höhe entlang der neuen Schnellstrecke neben der A8 und bot seinen Passagieren eine einmalige Perspektive auf die beeindruckende Baustellenlogistik und die spektakuläre neue Filstalbrücke. Höhepunkt dieses Sonderflugs war der Blick von oben in die Baugrube des Stuttgarter Hauptbahnhofs, bevor der Zeppelin dann in einem tiefen Überflug den Flughafen Stuttgart passierte und auf direktem Weg nach Friedrichshafen zurückkehrte.

Ein weiteres Highlight, so die Pressemitteilung weiter, sei die Charter-Tour nach Tschechien im Rahmen der Feierlichkeiten zum 50-jährigen Jubiläum von Zeppelin CZ gewesen. Dieses Unternehmen ist Teil der „Geschäftseinheit Baumaschinen EU" der Zeppelin GmbH, die in Europa führend ist im Vertrieb und Service von Baumaschinen des Weltmarktführers Caterpillar. Zeppelin CZ holte das Luftschiff als Event-Highlight nach Prag, um mit Geschäftspartnern und Kunden vom 19. bis 20. Mai die „Goldene Stadt" mit ihrem historischen UNESCO-Welterbe-Zentrum von oben zu bewundern. Anfang Juni machte sich der Zeppelin dann auf den Weg nach Lahr. Von dort aus startete er am 2. und 3. Juni zu Rundflügen über die sonnige Wein- und Tourismusregion der Ortenau mit ihren romantischen Städtchen und natürlich auch über die beeindruckende Kulisse des Europa-Parks, dem größten Freizeitpark Deutschlands.

Unvergesslicher Ausblick: Josef Nagel (von links), Henrik Loeser, Gabi Pressmann und Berthold Knoll beim Blick aus dem Zeppelin. (Foto: Fotos: Michael Scheyer)

Nachdem alle erforderlichen Tests am Boden abgeschlossen waren, startete der dritte Goodyear- Zeppelin NT am 25. Juni zu seinem Erstflug vor dem Goodyear-Luftschiffhangar in Ohio, USA. Mit dem Verkauf von drei Zeppelin NT-Luftschiffen an den US-amerikanischen Reifenkonzern Goodyear Tire & Rubber Company landete die ZLT Zeppelin Luftschifftechnik (ZLT) 2011 den größten Auftrag ihrer Unternehmensgeschichte. „Unsere Mannschaft hier in Friedrichshafen und auch das deutsch-amerikanische Montage-Team, hat wirklich Großes geleistet“, so Eckhard Breuer, der Geschäftsführer der ZLT., und fügt an: „Nun sind alle drei bestellten Zeppeline an Goodyear ausgeliefert und wir freuen uns darauf, die enge und erfolgreiche Zusammenarbeit weiterzuführen. Die ZLT übernimmt den kompletten In-Service Support der drei Goodyear-Zeppeline und wird diese durch stetige Weiterentwicklung auf dem Stand der Technik halten.“