Zeppelin Konzern zahlt zweite Corona-Prämie

Der Zeppelin Konzern konnte trotz Corona im Geschäftsjahr 2021 Umsatz und Ergebnis noch einmal gegenüber dem Vorjahr steigern.

Wie bereits für das Vorjahr bedanken sich Konzerngeschäftsführung, Aufsichtsrat und Arbeitnehmervertreter mit der Zahlung einer Corona-Prämie bei den rund 10 000 Beschäftigten weltweit für ihren Einsatz unter den erschwerten Bedingungen der Pandemie. Das schreibt der Konzern in einer Pressemitteilung.

Alle Mitarbeitende, also auch jene in Friedrichshafen, erhalten demnach mit dem Dezember-Gehalt 2021 eine weitere Corona-Prämie. In Deutschland bekommen Arbeitnehmer in Vollzeit 600 Euro (steuerfrei), für Teilzeitkräfte wird sie laut Pressemitteilung entsprechend anteilig berechnet.

Die Prämie wird in den anderen Ländern und Regionen, in denen Zeppelin tätig ist, entsprechend der örtlichen Kaufkraft angepasst.