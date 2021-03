Zeppelin-Konzern ist Top-Arbeitgeber

Der Zeppelin-Konzern zählt weiterhin zu den besten Arbeitgebern in Deutschland. Im unabhängigen Ranking der Zeitschrift „Stern“ konnte der Konzern seine Platzierung 2021 weiter ausbauen und liegt mit Platz 83 von 650 bewerteten Unternehmen im vorderen Feld, wie das Unternhemen mitteilt. Das „Handelsblatt“ zeichnete den Konzern zudem zum wiederholten Male als „Fair Company“ aus.

Mit Platz 8 in der Kategorie „Schienen-, Schiffs- und Flugzeugbau“ und Platz 9 in der Kategorie „Maschinen- und Anlagenbau“ konnte sich Zeppelin neben der deutlichen Verbesserung in der Gesamtbewertung des „Stern“ auch im Ranking nach Branchen gegenüber 2020 verbessern, schreibt Zeppelin. „Wir freuen uns, dass wir in der Bewertung des ,Stern’ unsere gute Platzierung vom letzten Jahr noch deutlich ausbauen konnten. Auch die Auszeichnung von ,Fair Company’ zeigt uns, dass wir mit unseren Personalmaßnahmen und -initiativen die Erwartungen und Bedürfnisse unserer Mitarbeitenden treffen“, sagt Alexandra Mebus, Arbeitsdirektorin und Geschäftsführerin des Zeppelin-Konzerns.. Dies sei gerade auch unter Covid-Bedingungen wichtig.