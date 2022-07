Zeppelin-Konzern ist Ausbildungschampion 2022

Der Zeppelin-Konzern zählt auch 2022 zu den begehrtesten Arbeitgebern Deutschlands und ist sogar Branchenprimus als Ausbildungschampion des Jahres. Dies teilt das Unternehmen mit.

Der Zeppelin-Konzern wird auch im Jahr 2022 als herausragendes Unternehmen ausgezeichnet und erhält zwei Gütesiegel als Top Arbeitgeber. In der großangelegten Studie des F.A.Z.-Instituts und des Instituts für Management und Wirtschaftsforschung (IMWF) erzielte Zeppelin den zweiten Platz unter „Deutschlands begehrtesten Arbeitgebern 2022“. 1000 Unternehmen wurden im Rahmen der Studie miteinander verglichen. Den goldenen Pokal als „Ausbildungschampion 2022“ in derselben Kategorie, konnte sich der Zeppelin-Konzern unter 540 ausgewählten Unternehmen erstmalig sichern. Zeppelins Arbeitsdirektorin und Geschäftsführerin Alexandra Mebus in der Pressemitteilung: „Diese Auszeichnungen und hohen Platzierungen zeigen uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Unsere Personalmaßnahmen und -initiativen treffen die Erwartungen und Bedürfnisse der Mitarbeitenden. Selbstverständlich arbeiten wir weiter intensiv daran, unseren Auszubildenden, Mitarbeitenden, Partnern und Kunden ein optimales Umfeld zu bieten.“