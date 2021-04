Zeppelin-Konzern: Firma zahlt weltweit Corona-Prämie

Der Zeppelin-Konzern hat das Geschäftsjahr 2020 trotz der schwierigen Umstände aufgrund der Corona-Pandemie gut überstanden. Nun zeigt sich der Konzern bei seinen Mitarbeitenden erkenntlich und zahlt den Beschäftigten in Deutschland eine Anerkennungsprämie von 600 Euro. Die einmalige „Corona-Prämie“ wird an die rund 10 000 Mitarbeitenden weltweit ausgeschüttet.

Die Corona-Pandemie dauert bereits mehr als ein Jahr an und stellt Unternehmen sowie Mitarbeitende täglich vor Herausforderungen, heißt es in der Pressemitteilung. Viele Maßnahmen, wie die notwendigen Arbeitsschutz- und Hygienekonzepte, das Ermöglichen von Mobilarbeit und die virtuelle Zusammenarbeit wurden konzernweit schnell umgesetzt. „Wir haben die Covid-19-Pandemie bisher hervorragend gemeistert. Das ist vor allem den Zeppelin-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern weltweit zu verdanken, die sich sehr flexibel gezeigt haben und sich unermüdlich mit Ideenreichtum für unsere Kunden eingesetzt haben, um passende Lösungen für die verschiedensten Herausforderungen zu finden. Ich freue mich daher, dass wir als Wertschätzung dieser Leistung unseren Mitarbeitenden eine Corona-Prämie auszahlen“, sagt der Vorsitzende der Geschäftsführung der Zeppelin GmbH Peter Gerstmann.

„Unsere Unternehmenskultur und die Geschlossenheit der Kolleginnen und Kollegen machen Zeppelin auch in Krisensituationen besonders stark. Wir freuen uns, dass wir als Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat gemeinsam mit den anderen Mitgliedern das Entstehen dieser Anerkennungszahlung mitgestalten konnten“, ergänzen Heribert Hierholzer und Ralph Misselwitz als Vertreter der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat. Der Zeppelin-Konzern zahlt allen Mitarbeitenden mit dem Mai-Gehalt eine entsprechende Anerkennungsprämie aus, die sich in Deutschland auf 600 Euro für Arbeitnehmer in Vollzeitverträgen beläuft und für Teilzeitkräfte entsprechend anteilig berechnet wird. Auszubildende erhalten in Deutschland pauschal 200 Euro.