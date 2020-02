Zeppelin-Konzern feiert sein 70-jähriges Bestehen

Auf eine besondere Erfolgsgeschichte kann der 1950 in Friedrichshafen gegründete Zeppelin-Konzern dieses Jahr zu seinem 70-jährigen Bestehen zurückblicken. Mit verschiedenen Aktivitäten und Kommunikationsmaßnahmen unter dem Motto „Gestern – Heute – Morgen“ feiert das Stiftungsunternehmen ganzjährig die 70 Jahre, wie es in einer entsprechenden Pressemitteilung informiert.

Im Juli 1950 wurde Zeppelin als Nachfolgeunternehmen der Luftschiffbau Zeppelin GmbH unter dem Namen „Metallwerke Friedrichshafen“ gegründet und ins Handelsregister eingetragen. Im gleichen Jahr begann die Produktion von Silos und Metallbehältern. 1954 übernahm das Stiftungsunternehmen exklusiv den Vertrieb und Service von Land- und Baumaschinen des US-amerikanischen Herstellers Caterpillar im damaligen Westdeutschland, wirft der Konzern in seiner Ankündigung einen Rückblick auf die Unternehmensgeschichte. „70 Jahre Zeppelin-Konzern bedeuten 70 Jahre Erfolg. Wir sind stolz auf das Engagement und den Innovationsgeist der Menschen, die Zeppelin geprägt haben und heute weiter gestalten. Die Wurzeln des Unternehmens gehen auf den Luftfahrtpionier Graf Ferdinand von Zeppelin zurück. Seine Werte, sein Ideenreichtum und seine Innovationskraft sind nach wie vor wegweisend“, kommentiert Andreas Brand, Oberbürgermeister der Stadt Friedrichshafen und Vorsitzender des Aufsichtsrats der Zeppelin GmbH, das Jubiläum. „Zeppelin ist immer mit der Zeit gegangen und hat flexibel auf die Bedürfnisse der Kunden reagiert. So haben wir unser Produkt- und Serviceangebot stetig ausgebaut und uns auch international breit aufgestellt. Ich freue mich besonders, dass wir zu Beginn des Jubiläumsjahres die Kollegen in unseren neuen Vertriebs- und Servicegebieten in Nordeuropa begrüßen konnten. Mit insgesamt rund 10 000 Mitarbeitern ist der Zeppelin-Konzern bestens für die Herausforderungen der Zukunft und der Digitalisierung gerüstet“, kündigt Peter Gerstmann, Vorsitzender der Geschäftsführung des Zeppelin-Konzerns, an. Zeppelin hat interessante, informative und wissenswerte Geschichten über das Unternehmen und die Menschen, die es geprägt haben und die Zukunft gestalten, zusammengetragen.