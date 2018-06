Zeppelin-Konzern feiert 50-jähriges Bestehen

Der Zeppelin-Konzern hat am 5. und 6. Mai in Garching das 50-jährige Bestehen gefeiert. . Zu diesem besonderen Jubiläum lud der Konzern Mitarbeiter und ihre Familien, langjährige Partner, zahlreiche Kunden sowie Vertreter aus Politik und Wirtschaft ein. Im Rahmen der Feierlichkeiten wurde ein neuer temporärer Gebäudekomplex auf dem Garchinger Gelände eingeweiht, wie der Konzern mitteilt.

„Ich freue mich, dass über 1700 Gäste unserer Einladung gefolgt sind und gemeinsam mit uns 50 Jahre Zeppelin in Garching feierten“, sagte Peter Gerstmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Zeppelin GmbH. „In den letzten 50 Jahren hat sich Zeppelin kontinuierlich weiterentwickelt. Heute sind wir mit unseren sechs strategischen Geschäftseinheiten an 190 Standorten in 35 Ländern tätig. Und unsere Mannschaft mit rund 7700 Mitarbeitern wächst, auch in Garching, worauf ich außerordentlich stolz bin.“

Zu den Ehrengästen zählte Dietmar Gruchmann, Erster Bürgermeister der Stadt Garching. „Zeppelin trägt wesentlich zur Stärkung unseres Wirtschaftsstandorts bei und ist ein attraktiver Arbeitgeber in der Region“, betonte er.

Theo Waigel zu Gast

Den Auftakt der Feierlichkeiten gab ein Galaabend am 5. Mai, zu dem langjährige Kunden des Konzerns aus der Region eingeladen waren. Ehrengast war Theo Waigel, Bundesfinanzminister a. D. und Ehrenvorsitzender der CSU. Er referierte zum Thema „Die Rolle Deutschlands in Europa“ und rief dazu auf, stärker für Europa zu kämpfen. Ein weiterer Höhepunkt der Veranstaltung war eine Podiumsdiskussion mit Markus Gebauer, Regionalmanager Europa bei Caterpillar, Zeppelin-Chef Peter Gerstmann und Ernst Susanek, Vorsitzender der Geschäftsführung von 1991 bis 2009. Gäste erfuhren von der Bedeutung des Standorts Garching für den Konzern, die Meilensteine und größten Erfolge des Unternehmens sowie die Veränderungen, die Zeppelin in den vergangenen 50 Jahren erfahren hat. Als besonders prägend für das Unternehmen beschrieb Susanek die Wiedervereinigung. Das Erfolgsgeheimnis des weltweit tätigen Konzerns, der seine Wurzeln in Friedrichshafen hat, verriet Peter Gerstmann: Ausschlaggebend seien die Leidenschaft der Mitarbeiter und die starken Partnerschaften mit Herstellern von Premiumprodukten. Für Unterhaltung sorgte die Kabarettistin Sissi Perlinger, die passend zum Motto „50 Jahre“ ihr Programm „Ich bleib dann mal jung“ vorstellte und sich der Frage widmete, wie man sich immer wieder neu erfinden und im Kopf und im Herzen frisch bleiben könne.

„Auge“ gibt Autogramme

Tags darauf lud der Konzern zahlreiche Gäste zum Tag der offenen Tür ein. Besucher erwartete ein abwechslungsreiches Programm, das Einblicke in den Zeppelin-Konzern gab. Nach einem Bieranstich durch die Konzerngeschäftsführung konnten Gäste bei einem Weißwurstfrühstück mit Theo Waigel über Themen wie Globalisierung, Internationalisierung und die Vision für Europa diskutieren. Mitgefeiert hat auch Klaus Augenthaler, ehemaliger Fußballweltmeister und deutscher Meister, der Fragen der Besucher beantwortete und Autogramme gab.

Als Zeichen der Verbundenheit mit der Stadt Garching überreichte die Geschäftsführung des Zeppelin Konzerns im Rahmen der Feierlichkeiten dem Förderverein St. Severin Garching einen Spendenscheck in Höhe von 5000 Euro. Mit der Spendensumme wird eine „Patrona Bavariae“-Statue in Garching errichtet.

Zeppelin wächst, auch in Garching. Im Rahmen der Veranstaltung wurde der sogenannte „Zeppelin Project Hub“, eine Modulanlage, durch Alfons Kraft, Zweiter Bürgermeister der Stadt Garching, feierlich eröffnet. Die neue Projektfläche umfasst insgesamt 750 Quadratmeter auf drei Ebenen mit Büro-, Meeting- und Projekträumen für etwa 60 Personen. Die Modulanlage stammt aus dem eigenen Portfolio von Zeppelin.