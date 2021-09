Zeppelin-Konzern bestätigt Arne Severin im Amt

Der Aufsichtsrat der Zeppelin GmbH hat Arne Severin als Leiter der Strategischen Geschäftseinheit Rental sowie als Vorsitzenden Geschäftsführer/Chief Executive Officer (CEO) der Zeppelin Rental GmbH mit Wirkung zum 1. Juli um weitere fünf Jahre bis 30. Juni 2027 im Amt bestätigt. Dies teilt das Unternehmen mit.

„Mit Arne Severin haben wir einen erfahrenen Manager an der Spitze unserer Geschäftseinheit Rental“, freut sich Michael Heidemann, Stellvertretender Vorsitzender der Zeppelin Konzerngeschäftsführung und Vorsitzender des Aufsichtsrats der Zeppelin Rental GmbH, über die Wiederbestellung. „Unter seiner Leitung etablierte sich Zeppelin Rental sehr erfolgreich als ganzheitlicher Lösungsanbieter am Bau und baut die Marktposition in Deutschland, Österreich, Tschechien, der Slowakei, Schweden und Dänemark kontinuierlich aus.“

Der Bankkaufmann und Diplom-Volkswirt Arne Severin war in der strategischen Managementberatung tätig, bevor er 2004 zu Zeppelin kam. Er durchlief verschiedene Stationen in der Konzernholding und der Strategischen Geschäftseinheit Baumaschinen Zentraleuropa. Von 2013 bis 2017 war er kaufmännischer Geschäftsführer der Zeppelin Baumaschinen GmbH, seit Juli 2017 verantwortet er die Strategische Geschäftseinheit Rental und ist Vorsitzender Geschäftsführer der Zeppelin Rental GmbH.