Der Zeppelin-Konzern erwirbt rückwirkend zum 1. Januar 100 Prozent der Anteile an der Luther.Gruppe, bestehend aus Luther HL und Meton. Mit dem Kauf übernimmt Zeppelin mehr als 100 Mitarbeiter in seine strategische Geschäftseinheit Rental und stärkt seine Lösungskompetenz in der Verkehrssicherung und Verkehrstechnik deutlich, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Luther HL und Meton seien führend in der Technologie für Verkehrstelematiklösungen, für LED-Beschilderungen und mobile Schutzwandsysteme sowie Aufstellsysteme für Verkehrseinrichtungen. Sie haben langjährige Erfahrung in der Entwicklung und Produktion zukunftsweisender Verkehrssicherungstechniken. Darüber hinaus sind sie in Rheinland-Pfalz/Saarland und den angrenzenden Bundesländern als zertifizierter Verkehrssicherer auf Autobahnen, Bundesstraßen sowie im innerstädtischen Bereich etabliert, schreibt der Zeppelin-Konzern weiter.

Zeppelin Rental verfüge selbst über fundierte Expertise in der Baustellen- und Verkehrssicherung. Mit dem regionalen Lückenschluss gehe das Unternehmen einen weiteren wichtigen Schritt im deutschlandweiten Ausbau seiner Aktivitäten. Darüber hinaus stärke Zeppelin Rental mit dem Zukauf seine Kompetenzen und Innovationskraft in der mobilen Verkehrssteuerung und ergänze sein Leistungsspektrum um die Entwicklung, Produktion und den europaweiten Vertrieb von Verkehrssicherungstechniken.

„Luther HL und Meton ergänzen unser Portfolio optimal und erweitern unsere Leistungs- und Wertschöpfungstiefe signifikant“, so Arne Severin, Leiter der strategischen Geschäftseinheit Rental und Vorsitzender der Geschäftsführung der Zeppelin Rental GmbH. „Die zunehmende Verkehrsbelastung und Digitalisierung der Verkehrsinfrastruktur erfordern schon heute intelligente dynamische Lösungen – eine Entwicklung, die sich durch Trends wie Smart City, autonomes Fahren, Connected Cars und Big Data weiter verstärken wird. Unsere Aufgabe sehe ich darin, als Technologieführer die Zukunft der mobilen Verkehrssicherung und -steuerung maßgeblich zu prägen und den künftigen Anforderungen unserer Kunden mit innovativen mobilen Verkehrstelematik- und -sensoriklösungen gerecht zu werden.“

Die Geschäftstätigkeiten der Gesellschaften werden unter den bekannten Namen weitergeführt. Die Luther HL GmbH & Co. KG und Meton GmbH werden hundertprozentige Tochtergesellschaften der Zeppelin Rental GmbH, Levotec s.r.o. und Meton s.r.o. bleiben als Tochtergesellschaften an Luther HL und Meton angeschlossen.