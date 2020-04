Zeppelin fliegt mit der Botschaft: „#alle für alle“

Unter dem Motto „alle für alle“ wird ein Zeppelin NT der Deutschen Zeppelin-Reederei in Kooperation mit der Stadt Friedrichshafen an diesem Wochenende einige Stunden über der Bodenseeregion fliegen. Damit soll ein Zeichen der Zuversicht und des Zusammenhalts an die Bevölkerung gesendet werden, erklärt die Deutsche Zeppelin-Reederei in einer Pressemitteilung. Bei den Flügen werden lediglich zwei Piloten an Bord sein, keine Passagiere. Die Piloten können diese Flüge gleichzeitig für Trainings- und Prüfungszwecke nutzen, heißt es weiter. Die Zeppelin-Reederei bietet außerdem ab sofort Wertgutscheine ab 50 Euro an, die zu einem späteren Zeitpunkt auf einen Flug angerechnet werden können, so die Zeppelin-Reederei.