Der Zeppelin Konzern baut die bundesweite Präsenz des Geschäftsbereiches Quality Service im Bereich Zeppelin Anlagenbau weiter aus. Dieser Geschäftsbereich erhält durch die Erweiterung auch einen neuen Namen: Zeppelin Aviation & Industrial Service (AIS).

„Die Umbenennung trägt dem stetigen Ausbau der Luftfahrtkompetenz und dem wachsenden Leistungsspektrum Rechnung. Im Juni 2018 öffnet das Unternehmen erstmalig seine Türen am neuen Standort nahe des Flughafens Köln/Bonn, wo unter anderem eine moderne Schulungsstätte für die Luftfahrtindustrie entsteht“, schreibt der Konzern in einer Pressemitteilung.

Seit einem Jahr baue die Strategische Geschäftseinheit Anlagenbau des Zeppelin Konzerns das Leistungsangebot für die Luftfahrtindustrie aktiv aus. Ende April hate sich der der Geschäftsbereich auf der Internationalen Luftfahrt Ausstellung (ILA) in Berlin dem Branchenpublikum erstmalig unter dem neuen Namen Zeppelin Aviation & Industrial Service (ehemals Quality Service) präsentiert.

Der Bereich Quality Service, der schon seit einigen Jahren nicht nur Teile aus der Luftfahrtbranche prüft, wurde sucessive ausgebaut. Harald Schneider, Leiter des Geschäftsbereichs, und sein Team informierten in Berlin Kunden und Interessierte über das erweiterte Leistungsangebot. „Das Interesse der Besucher war konkret und äußerst breit gefächert – ein Beleg dafür, dass wir mit unserem Portfolio die Bedürfnisse sehr gut treffen", sagt Harald Schneider.

Staatssekretärin zu Besuch

Die Staatssekretärin im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau des Landes Baden-Württemberg, Katrin Schütz, habe sich ausführlich Zeit genommen, das Spektrum des hoch spezialisierten Teams kennenzulernen.

„Die Umbenennung unseres Geschäftsbereichs soll unsere spezifische Kompetenz in der Luftfahrtfertigung und -prüfung hervorheben, aber genauso deutlich machen, dass unser Know-how für anspruchsvolle Produkte anderer Industriezweige ausgefeilte Lösungen hervorbringt", erklärt Schneider.

Zentrale Neuerungen im Portfolio von AIS sind die Serienfertigung von Luftfahrtbauteilen, die Erweiterung der Werkstoffprüfung um Prüfleistungen direkt am Luftfahrtgerät (On-Wing-Prüfung) und die flexible Verfügbarkeit der Experten an künftig bundesweit drei Standorten – Friedrichshafen, Köln, Hamburg – sowie auf Wunsch mobil vor Ort beim Kunden.

In Kooperation mit der BIS Inspection Service GmbH, einer Tochter der Zeppelin Rental GmbH, finden Prüfungen am Luftfahrzeug am Standort auf dem Airbus-Gelände in Hamburg-Finkenwerder statt. Der Standort Köln wird komplett neu aufgebaut. „Mit unserem erweiterten Team von erfahrenen Luftfahrtprüfern bieten wir unseren Kunden hohe Flexibilität und kurze Reaktionszeiten", betont Harald Schneider.

Derzeit laufen die Vorbereitungen für die erste Schulung für Luftfahrtprüfer am neuen Standort auf dem Campus Sankt Augustin, unweit des Flughafens Köln/Bonn, auf Hochtouren. Die Schulungsstätte für Verfahren der Werkstoffprüfung in der Luftfahrt ist der erste Bereich, der am neuen Standort ab Juni 2018 in Betrieb gehen wird.

Nachfolgend entstehen Werkstatträume für Prüfdienstleistungen. Fünf verschiedene Prüfverfahren werden in Friedrichshafen und Köln gemäß Luftfahrtstandard ausgebildet. Zu den Kunden der Zeppelin Aviation & Industrial Service zählen Unternehmen aus den Branchen Luft- und Raumfahrt, Automotive, Maschinen- und Anlagenbau, Bahntechnik und Medizintechnik. Zu den Leistungen der 60 Mitarbeiter gehören die Entwicklung und Produktion von Schweißkonstruktionen und sämtliche Aufgaben der Qualitätssicherung. Zusätzlich betreibt Zeppelin Aviation & Industrial Service ein Schulungszentrum für die Luftfahrt.