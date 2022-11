Zensus-Befragung in Friedrichshafen erfolgreich abgeschlossen

Von Mai bis September waren in Friedrichshafen 49 ehrenamtliche Erhebungsbeauftragte unterwegs, um ausgewählte Haushalte für die Zensus-Erhebung zu befragen. Die insgesamt 742 Erhebungsbezirke und Anschriften in Friedrichshafen – Privathaushalte, Wohnheime sowie 33 Gemeinschaftsunterkünften wie zum Beispiel Seniorenheime und therapeutische Einrichtungen – wurden nach einem bestimmten Verfahren verteilt. „Wir sind sehr zufrieden damit, wie der Zensus in Friedrichshafen gelaufen ist“, wird Bürgermeister Dieter Stauber in einer Mitteilung der Stadtverwaltung zitiert.

„Von ursprünglich fast 70 rekrutierten Erhebungsbeauftragen aus allen Bevölkerungsschichten wurden 55 geschult, dann sind kurzfristig sechs ausgefallen. Weil wir damit gerechnet hatten, konnten die Bezirke anderweitig aufgeteilt werden“, ergänzt Stefan Zehrer, Leiter der Zensus-Erhebungsstelle. Durchschnittlich hatten die Erhebungsbeauftragten 15 Erhebungsbezirke abzuarbeiten und etwa 120 auskunftspflichtige Personen zu befragen. Weil einige der ausgewählten Personen ihren Papierfragebogen nicht fristgerecht ausgefüllt zurückgeschickt oder den Onlinefragebogen beantwortet hatten, musste die Zensus-Erhebungsstelle insgesamt 1795 Erinnerungsschreiben versenden. Von diesen 1795 Mahnungen gingen 198 an nicht angetroffene Haushalte und 29 an auskunftsverweigernde Haushalte. „Auch wenn die Anzahl der Mahnungen viel klingt, liegt der Prozentsatz an Auskunftsverweigerungen bei unter einem Prozent. Im Laufe des Mahnverfahrens hat sich der Anteil noch weiter verringert“, so Zehrer.

Die große Mehrheit hat die Zensus-Befragung digital beantwortet. Nur 15 Prozent aller Auskunftspflichtigen haben einen Papierfragebogen verwendet. Fast alle Erhebungsbögen waren vollständig, korrekt und plausibel ausgefüllt und es kam nur vereinzelt zu kleineren Fehlern, die durch Nacharbeiten schnell korrigiert werden konnten. „Die Erhebungsbeauftragten und die Zensus-Erhebungsstelle haben gut, korrekt und sehr gewissenhaft gearbeitet und die aufwendigere Präsenzschulung hat sich ausgezahlt“, sagt Bürgermeister Dieter Stauber.

Bevor die Erhebungsstelle zum Ende des Jahres geschlossen und aufgelöst wird, stehen noch verschiedene Abwicklungsarbeiten an, wie zum Beispiel die Sicherung und datenschutzkonforme Vernichtung von Papierunterlagen, heißt es in der Mitteilung der Stadt abschließend.