Zeitreise, Wildnis und viel Fantasie

Bunte und erlebnisreiche Ferien erleben, Neues ausprobieren und unbeschwert eine schöne Zeit voller Spaß, Abenteuer und Erholung verbringen – das ist das Friedrichshafener Ferienprogramm. Für alle zwischen drei und 27 Jahren gibt es 2023 in allen Ferien wieder neue, altbekannte und sehr beliebte Freizeitangebote.

Auf die Kinder, Jugendlichen und auch Erwachsenen wartet ein vielfältiges Ferienprogramm des Spielehauses, des Kultur- und Jugendzentrums Molke sowie verschiedener Institutionen, Kirchen und Vereine. Wer beim Ferienprogramm der unterschiedlichen Anbieter dabei sein möchte, muss sich vorher anmelden.

Eine verlässliche Ferienbetreuung bietet das Team des Spielehauses in allen fünf Ferien. 2023 heißt das Jahresthema „Ab durch Raum und Zeit“ mit vielen abwechslungsreichen Kreativ- und Spielangeboten, Workshops, Ausflügen und Stadterkundungen.

In den Fastnachtsferien können die Kinder eine unglaubliche Reise ins Universum unternehmen. In den Osterfeiern heißt es zurück in die Zukunft – eine Zeitreise für Kids. Abenteuer Zeit – Gestern, Heute, Morgen: Was würde man tun, wenn man mehr Zeit hätte, ist das Motto in den Pfingstferien.

In den drei Wochen in den Sommerferien heißt es im Spielehaus Greencamp – Aktionen zu Klima, Welt und Zero Waste. „Nimm die Erde unter die Lupe“ ist das Motto in den Herbstferien. Gemeinsam für einen grünen Planeten mit spannenden Ferienaktionen. Zu den Ferienangeboten kommen die Wochenendaktionen auf dem Seehasenfest, im Kulturgarten beim Interkulturellen Stadtfest und auf dem Kulturufer hinzu.

Mit der fahrenden Werkstatt der Fantasie, dem Spielbus, ist das Spielehausteam zwischen Mai und Juli mit Traktor und Spielwagen auf den Spielplätzen unterwegs. Der Spielwagen ist voller Spielgeräte und verwandelt die einzelnen Stationen in fantasievolle Spielräume für Kinder und Familien.

Bei den sportlichen Angeboten der Häfler Sportvereine können die Kinder und Jugendlichen zahlreiche Sportarten ausprobieren. Das Sommerferien-Sportprogramm läuft immer in den letzten drei Ferienwochen.

Ferienangebote bieten auch das Jugend- und Kulturzentrum Molke, die BDKJ Ferienwelt mit dem Zeltlager in Seemoos, dem Zeltlager Benistobel und dem Zeltlager Schwendi sowie dem WalBi in Oberzell, das Evangelische Jugendwerk Ravensburg mit dem Jugendscharlager in Tunau und der Bodenseehof mit dem English Camp, der SonRIse Jugendfreizeit und dem Soccercamp.

Mit dabei ist die Christliche Jugendgemeinschaft Friedrichshafen mit der Zeltfreizeit, die KJG St. Nikolaus mit dem Zeltager Baierz, das KiSS des VfB Friedrichshafen mit dem Abenteuer-Sport-Camp sowie Power the Ball mit den Kinder-Sport-Camps. Das Katholische Jugendreferat mit der Aktion Ferienspiele Teeny Actioncamp und mit der Aktion Ferienspiele Weilermühle.

Mit dabei ist auch die Lebenshilfe Bodenseekreis mit der Sommerfreizeit und die Tourist-Information Ailingen mit den Ailinger Ferienspielen. Der Verein Jugend und Natur bietet Stadtrandwildnis für junge Jäger und Sammler. Auch bietet der Verein Betreuung an Schulen in FN eine Ferienbetreuung in den Oster- und Sommerferien an.

Die VHS Friedrichshafen und die PSG Friedrichshafen bieten gemeinsam das Ferienprogramm am AKApulko an. Wissen was geht! Heißt das Angebot der Wirtschaftsförderung Bodenseekreis. Auch der Campus 7 und die Kinderuniversität Friedrichshafen bieten ein interessantes Ferienprogramm. Das Medienhaus am See, das Schulmuseum, das Zeppelin Museum und das Dornier Museum machen 2023 wieder beim Ferienprogramm der Stadt mit.

Ab 9. Januar, 0 Uhr, können Eltern die Kinder und Jugendlichen zu den SpielehausFerien der Stadt anmelden. Für die Programme des Spielehauses unter dem Titel „SpielehausFerien“ ist die Anmeldung nur online unter www.friedrichshafen.feripro.de möglich.