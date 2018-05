Zeitplan für die Bürgermeisterwahl steht

Jetzt steht auch der Zeitplan für die Bürgermeisterwahl in Friedrichshafen. Gesucht wird der Nachfolger des Amtsinhabers Holger Krezer, der schon 2016 um Entlassung in den vorläufigen Ruhestand gebeten hatte. Er kann aufgrund einer Erkrankung sein Amt seit rund zwei Jahren nicht mehr wahrnehmen. Einziger bekannter Kandidat ist bisher Dieter Stauber, Fraktionschef der SPD im Häfler Gemeinderat.

Darüber befinden wird der Finanz- und Verwaltungsausschuss des Gemeinderates (FVA) am kommenden Montag in seiner Sitzung ab 16 Uhr im Rathaus. Neu besetzt wird damit die Beigordnetenstelle des Dezernates II im Rathaus. Oberbürgermeister Andreas Brand hat sich mit dem Ältestenrat des Gemeinderates auf einen Zeitplan geeinigt. In diesem Ältestenrat sitzen die Fraktionsvorsitzenden, also auch Dieter Stauber. Dass der sich in dieser Sitzung von seinem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Wolfgang Sigg hat vertreten lassen, liegt auf der Hand. Wolfgang Sigg hat das auch gegenüber der Schwäbischen Zeitung bestätigt. Weiter sagt er, dass es mit Dieter Stauber einen „wählbaren Kandidaten gibt. Die SPD wird sich aber auch andere Kandidaten, die sich bewerben, anschauen.“

Zeitplan steht

Und die Bewerbungsfristen gehen aus dem Zeitplan hervor. Danach wird der Gemeinderat am 18. Juni das Verfahren und den Bewerbungstext samt Zeitplan verabschieden. Einen Tag später soll die Stelle ausgeschrieben werden. Vorgesehen sind Online Portale, Staatsanzeiger, Tageszeitungen, und die Stuttgarter Zeitung. Bis zum Bewerbungsschluss am 27. Juli wird eine Auswahlkommission zusammengestellt, die bis 24. August Zeit hat, zusammen mit dem Oberbürgermeister eine Vorauswahl der eingegangenen Bewerbungen zu treffen.

Die Ausgewählten werden bis zum 27. August eingeladen, um sich am 3. September in einer ersten Runde dem OB und der Kommission vorzustellen. Später erfolgt aus der Gruppe, die dann in die zweite Runde gewählt wurden, die Vorstellung in den Fraktionen. Der FVA wird am 17. September eine engere Auswahl treffen. Die Wahl des Bürgermeisters wird am 1. Oktober im Gemeinderat stattfinden. Die Amtszeit beträgt acht Jahre. Nach einem früheren Beschluss des Gemeinderates vom 18. März 2013 gilt für die Reihenfolge der Beigeordneten das Senioritätsprinzip, das heißt, dass das Dienstalter der jeweiligen Beigeordneten bei der Stadt Friedrichshafen zugrunde gelegt wird. Der oder die neue Bürgermeisterin ist damit dritte allgemeine Stellvertreterin des Oberbürgermeisters. Eingeordnet werden soll die Stelle in der Besoldungsgruppe B 5. das bedeutet ein Gehalt von 9076,07 Euro plus Aufwandsentschädigung.

„In den zurückliegenden Fällen haben neu ernannte weitere Beigeordnete zunächst eine Aufwandsentschädigung von fünf Prozent erhalten“, schreibt die Stadtverwaltung in der Sitzungsvorlage für den FVA.