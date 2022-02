Zeitgenössischer Tanz im Bahnhof Fischbach

Gemäß ihrem Motto „Always Moving“ bieten die sechs Tänzerinnen und Tänzer von DanceWorks Chicago an zwei Abenden zeitgenössischen Tanz im Bahnhof Fischbach. Die Veranstaltung findet am Freitag, 11. Februar und am Samstag, 12. Februar, jeweils ab 19:30 Uhr statt. Auf der Grundlage einer breit angelegten, ebenso klassischen wie modernen Ausbildung und einer einzigartigen, gezielten Förderung präsentiert DanceWorks Chicago laut Pressemitteilung weltweit abwechslungsreiche Programme. Julia Nakagawa leitet die Tänzer an. #FindYourLight“ heißt das mehrteilige Programm mit aktuellen Choreografien aus dem Repertoire der Truppe, mit dem es im Bahnhof Fischbach sein Publikum begeistern will. Karten kosten 22 Euro und gibt es im Vorverkauf im Graf-Zeppelin-Haus unter der Telefonnummer 07541 / 288 444 und per Mail an ticket@gzh.de oder online unter www.kulturbüro.friedrichshafen.de / reservix.de.