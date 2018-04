Friedrichshafen (sz) - Im April ist im Häfler Spielehaus wieder einiges los: In der Woche von Mittwoch, 11., bis Freitag 13. April, kann draußen auf verrückten Spielparcours gespielt und gleichzeitig erlebt werden, wie schnell die Zeit vergeht. Wer es lieber ruhig mag, nimmt sich eine Auszeit bei einer Traumreise oder macht Musik mit dem Cup Song.

Weiter geht es von Mittwoch, 18., bis Freitag, 20. April. Tüftler und Bastler können verrückte Zeitmaschinen bauen oder Leder prägen. Im Hof des Spielehauses können die neuen Rampen für Scooter und Bikes getestet werden.

Von Mittwoch, 25., bis Freitag, 27. April vergeht die Zeit draußen mit vielen verschiedenen Spielen oder beim Malen von Kreidebildern wie im Flug. Außerdem hat die Mosaikwerkstatt geöffnet.

Am Freitag, 13. April unternehmen die Kinder einen Ausflug in das Haus Sonnenuhr. Treffpunkt ist um 14.45 Uhr am Spielehaus. Wer dabei sein will, muss sich per E-Mail an spielehaus@friedrichshafen.de anmelden. Weitere spannende Zeitreisen werden am Freitag, 20. April, in die Welt der Indianer und am Freitag, 27. April, in das alte Rom unternommen.

In der zehner Werkstatt am Freitag, 13. April, können Kinder ab zehn Jahren spannende Dinge mit Micha Strudel bauen und dabei etwas über Handwerk und Technik erfahren.

Beim Art Journaling zeigt Silka Thanner, wie man Kunst und Schrift verbindet. Wer will, kann seine Ordner, Hefte oder Kalender mitbringen und diese verschönern und umgestalten. Wer gerne seine eigene Handpuppe gestalten möchte, kann dies mit Niko Borrescio tun. Anschließend wird die Puppe im Theaterspiel zum Leben erweckt. Premiere ist am Freitag, 4. Mai.

Eine vorherige Anmeldung zu allen Workshops ist notwendig. Die Teilnahme ist kostenlos.

Immer mittwochs können die Kinder in der Kunstwerkstatt aktiv werden und unter dem Motto „ Kinder sprechen mit“ ihre Meinung sagen. Außerdem gibt es jeden Mittwoch den Jungentreff für Jungs von acht bis zwölf Jahren. Jeden Donnerstag können die Kinder ihr Instrument mitbringen und üben oder anderen etwas vorspielen. Außerdem können Mädchen von neun bis 13 Jahren im Mädchentreff coole Sachen ohne Jungs machen.

Jeden Freitag (nicht an den Kinderkinotagen) heißt es im Spielehaus Raufen und Rangeln für ein faires Miteinander und freies Werken in der Holzwerkstatt. Wer gerne balanciert, kann sich seinen Weg durch den Niederseilparcours bahnen.