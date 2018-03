Die Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben (IHK) hat ein neues Bildungsprogramm für das erste Halbjahr 2018 veröffnetlicht. Im Angebot sind jede Menge Qualifizierungsmöglichkeiten. Unter dem Motto „Bildungsruck statt Bildungsdruck“ sind mehr als 400 verschiedene Angebote zu finden – neue genauso wie altbewährte, teilt die IHK mit.

Der Trend zu Weiterbildung und lebenslangem Lernen ist in Deutschland ungebrochen. „Rund 33,5 Milliarden Euro wurden 2016 bundesweit für betriebliche Weiterbildung ausgegeben“, berichtet Jürgen Schatz, Leiter des IHK-Geschäftsbereichs Weiterbildung. Knapp 6000 Weiterbildungsteilnehmer verzeichnete die IHK im vergangenen Jahr in Seminaren, Kurz-, Zertifikats- und Prüfungslehrgängen, Inhouse-Schulungen sowie Informations- und Vortragsveranstaltungen. „Wir haben 764 Personen in 67 Maßnahmen für 40 Unternehmen und Organisationen inhouse qualifiziert“, so Schatz weiter.

Neue Angebote

Neben Seminaren und Zertifikatslehrgängen mit neuen Themen und Inhalten – zum Beispiel im Bereich Personal/Führung das Training für Nachwuchskräfte „We are Newcomers!“ oder im Bereich Gastronomie der Assistant Sommelier IHK – bietet die IHK laut Pressemitteilung auch neue Prüfungslehrgänge an: Ab 3. September wird der Vollzeitkurs Geprüfter Industriemeister, Fachrichtung Metall angeboten und ab 10. September die berufsbegleitende Zusatzqualifikation Bilanzbuchhalter International. Im kommenden Jahr, am 4. März 2019, startet erstmals der Vollzeitkurs Geprüfter Technischer Betriebswirt. Ungebrochen ist der Erfolg des Zertifikatslehrgangs Zoll. Er wird in diesem Jahr bereits 30 Jahre alt.

Übrigens: Auch für den Zeitraum bis Sommer 2018 konnten wieder Fördermittel für Unternehmen akquiriert werden. „Dadurch können verschiedene Maßnahmen über die ESF-Förderung finanziell unterstützt werden“, berichtet Schatz. Diese sind im aktuellen Programmheft mit Grafik markiert.

Die hohe Qualität der IHK-Weiterbildungsangebote sei nachhaltig sichergestellt: Die Bildungseinrichtung ist AZAV-zertifiziert und verfügt seit Dezember 2017 über die ISO 9001:2015-Zertifizierung. Sie ist zudem Vergabestelle für Weiterbildungsstipendien und zugelassener Bildungsträger nach dem Bildungsgesetz Baden-Württemberg, schreibt die IHK weiter. Die Fortbildungsabschlüsse sind europaweit anerkannt. Nach dem Deutschen Qualifikationsrahmen (DQR) sind Abschlüsse als Fachwirt, Fachkaufmann und Meister auf Niveau 6 gleichrangig mit einem Bachelor-Abschluss eingestuft. Abschlüsse zum Geprüften Betriebswirt und Geprüften Technischen Betriebswirt sind auf Stufe 7 eingeordnet, gleichrangig einem Master-Abschluss.

Zum ersten Mal führt die IHK am 5. Juni außerdem einen Industriemeistertag mit Vorträgen und Workshops durch. Eingeladen sind alle Industriemeister.