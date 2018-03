Heute schon kreativ gewesen? Auf der IBO ist das kein Problem und wer nicht selbst Hand anlegen möchte, kommt hier auch auf seine Kosten. Im wahrsten Sinne des Wortes können Mann und Frau sich hier von Kopf bis Fuß neu einkleiden.

„Ich bin ohne Hut gekommen, um mit einem zu gehen“, tröstet Stammkundin Isa Uttenweiler aus Hergaz Ausstellerin Britt Anthoni als diese feststellt, dass ihre Kundin keinen Hut aufhabe. Die Modistin stellt Hüte in vielen Variationen und aus unterschiedlichen Materialien her und räumt mit dem Vorurteil des „Hutgesichts“ auf.

„Früher hat jeder einen Hut getragen und es gibt für jeden Kopf und zu jedem Gesicht eine passende Form“, versichert sie. Hüte können einen größer, aber auch kleiner erscheinen lassen und „fördert sofort den aufrechten Gang“. Am Samstag begrüßt sie an ihrem Stand in der Messehalle B2 die amtierende Hutkönigin. Zwischen 14 und 16 Uhr wird Janine Halder anwesend sein.

Nähen oder Stricken

Für die Selbstmacher ist das Nähwerk Bodensee mit vielen Produkten rund um das selber nähen und stricken vertreten. Garn, Bänder, Borten, Bordüren, Knöpfe, Wolle und Stoffe in vielfacher Ausführung bietet das Kreativwerk und macht Mut, es auch mal selbst auszuprobieren.

Dafür gibt es zahlreiche Workshops von Nadelstichs Kreativscheune am Ende der B2. Inhaberin Andrea von Lepel zeigt nicht nur, wie genäht wird, bei ihr kann man auch einen Nähmaschinen- beziehungsweise Overlock-Führerschein erwerben. In Halbtages Workshops können T-Shirts und Taschen genäht werden oder man erlernt die Kunst des „goldenen Schnitts“. Und auch die tägliche Mode-Kreativ-Show liefert viel Inspiration.

Kreative auf Entdeckungstour

Der Kreativmarkt der IBO ist etwas für Entdeckungsfreudige. Upcycling ist immer noch ein modernes Thema und aus Jeanshosen werden beispielsweise Patchworkdecken. Kinderbekleidung und Taschen von Elfenlicht Design sowie Kurzwaren und Stoffe sind hier zu finden, Schals und Lederschuhe, wie die von Inge Waibel. Sie näht die Schuhe in allen Größen. „Hier auf der Messe, habe ich die Größen bis für Dreijährige dabei“, sagt sie, da diese Größen am meisten gefragt würden. Die Schuhe sind weich, leicht und doch robust, zudem ist die Sohle angeraut, „das ist besonders für Kinder wichtig, da man mit einer rauer Sohle besseren Halt hat“.

Die Schuhe sind liebevoll verziert und würden viel als Hausschuhe oder für die Kindergärten genutzt, weiß Inge Waibel von ihren Kunden. Sie fertigt auch nach Maß, dabei spielt das Alter keine Rolle, denn auch Erwachsene lieben Naturlederschuhe.

Wer über den Kreativmarkt der IBO schlendert, sollte sich Zeit nehmen. Es gibt viel zu entdecken und die bunte Vielfalt bietet etwas für jede Geschmacksrichtung.