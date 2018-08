Zehntklässler der Bodensee-Schule feiern ihre Gemeinschaft

„Gemeinsam sind wir stark“ ist das Motto der Abschlussfeier der der 84 Zehntklässler der Bodensee-Schule St. Martin gewesen. Davon berichtet die Schule in einem Schreiben.

Der Gemeinsinn und das Bewusstsein, als soziales Wesen ein Gegenüber zu brauchen, prägten die Abschlussfeierlichkeiten der diesjährigen Zehntklässler der Bodensee-Schule St. Martin. Eröffnet wurde die Abschlussfeier mit einem Gottesdienst, geleitet von Pfarrer Benner und gestaltet von der Zehner-Gemeinschaft. Schon der Beginn des Gottesdienstes mit einem eindrucksvollen Lied aller Zehntklässler war bemerkenswert und war eine eindrucksvolle Demonstration des Zusammenhalts in diesem Jahrgang, schreibt die Schule in ihrem Bericht weiter.

Nach der Eröffnung in der Schulkapelle begaben sich die gut 450 Teilnehmer in den Speisesaal der Schule, wo von den aktuellen Neuntklässler das von der Küche zubereitete Festmenü aufgetragen wurde. Gestärkt und in bester Laune starteten dann die Schüler in ihren Abschlussball: Festreden der Schulleitung und auch der Schüler wurden umrahmt von kurzweiligen Programmbeiträgen zu Wissenswertem aus der Schulzeit und den außerunterrichtlichen Veranstaltungen, die schließlich in drei Tanzchoreografien der drei Klassen endeten, als es hieß die Zeugnisse in Empfang zu nehmen.

Der Glückwunsch für erreichte persönliche Bestleistungen (Haupt- beziehungsweise Werkrealabschlüsse) schloss den Abend bevor Luftballons alle guten Wünsche in den Himmel trugen. Erfreulich war auch die Nachricht, dass alle Absolventen nach diesem Schritt wissen, wo und wie es weiter geht. Fast ein Drittel nimmt dabei die Chance wahr, im Sozialwissenschaftlichen Gymnasium an der Bodensee-Schule verbleiben zu können, heißt es.

Müde aber immer noch in Feierlaune erwarteten die Zehner dann ihre Mitschüler und die Erwachsenen am nächsten Morgen mit einer Überraschung: Die Organisatoren waren der Meinung, dass man sich den Eintritt in die Schule verdienen muss und hatten auf dem Schulhof eine Bull-Riding-Attraktion aufgebaut. Die Lehrer mussten sich hier eine Eintrittskarte für das Schulhaus erreiten. Gerne nahmen die Lehrer die Herausforderung an und sorgten so für den weiteren Schulbetrieb.