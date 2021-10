Ein zehnjähriger Junge ist am Freitag um 20.15 Uhr auf dem Radweg in der Colsmanstraße unterwegs gewesen, als ihn ein Auto überholte und unmittelbar vor ihm rechts in Richtung Sportbad abbog. Es kam laut Polizeibericht zur Kollision. Der junge Radler stürzte. Die Autofahrerin stieg aus und notierte sich die Personalien des Jungen und fuhr dann weg. Dem Kind übergab sie ihre Personalien nicht. Der Radfahrer wurde leicht verletzt.