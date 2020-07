Zehn Schülerinnen in Friedrichshafen mit Corona infiziert - 200 Schüler und Lehrer in Quarantäne

Aufgrund der aktuellen Corona-Lage im Bodenseekreis hat das Landratsamt die Corona-Hotline wieder auf das Wochenende ausgeweitet. Anfragen können am Samstag und Sonntag von 9 bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 07541 204- 3300 an das Gesundheitsamt gerichtet werden. Hintergrund sind die jüngst bekannt gewordenen neuen Fälle, die zu einem deutlichen Anstieg der Infektionszahlen im Bodenseekreis geführt haben. Einigermaßen fassungslos ist man im Landratsamt über den Werdegang dieser Fälle. Die ersten drei positiv getesteten Jugendlichen wurden dem Gesundheitsamt am Mittwoch, 15. Juli, gemeldet. Die Ortspolizeibehörden haben Quarantäneverfügungen erlassen, das Landratsamt umgehend das Kontaktpersonenmanagement aufgenommen. Dabei hat sich ergeben, dass die Infektionen vermutlich von einer privaten Feier ausgingen. Die ermittelten Kontaktpersonen ersten Grades wurden vom Gesundheitsamt aufgefordert, sich testen zu lassen, was laut Landratsamt auch erfolgt ist. Die Testergebnisse lagen am Donnerstag, 16. Juli, vor und haben weitere positive Ergebnisse erbracht. Ein Mädchen aus dem häuslichen Umfeld einer positiv getesteten Person hat sich unwohl gefühlt, blieb laut Behörde „konsequenterweise auch von der Schule fern, ging dann aber am selben Nachmittag auf einen Kindergeburtstag“. In der Folge seien weitere Kinder infiziert. Am Donnerstag haben die Ärzte des Gesundheitsamts bis Mitternacht weitere Kontaktpersonen ermittelt, die ebenfalls aufgefordert wurden, sich testen zu lassen. Mittlerweile sind weitere Schüler aus insgesamt sechs Schulen in Friedrichshafen betroffen. Das Gesundheitsamt hat deshalb mit niedergelassenen Ärzten dafür gesorgt, dass über das Wochenende weitere Tests gemacht werden können. Das Landratsamt rechnet damit, dass es zu weiteren positiven Fällen kommt. Mit den Schulleitern der betroffenen Schulen befindet sich das Landratsamt nach eigenen Angaben in engem Kontakt. Die Rektorinnen und Rektoren haben veranlasst, dass die betroffenen Klassen bis auf weiteres zu Hause bleiben. „Es ist unglaublich, wie verantwortungslos Eltern und Jugendliche gehandelt haben“, so der Leiter des Gesundheitsamts, Bernhard Kiß. „Ich hätte unseren Leuten gerne etwas Zeit zum Durchatmen gelassen. Jetzt gilt es aber, die Infektionsketten so schnell wie möglich zu unterbrechen“, so Landrat Lothar Wölfle.