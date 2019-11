Zehn neue Laptops für die Bodensee-Schule

Industrie und Bildung rücken zusammen – im Lehrplan und indem sie sich gegenseitig unterstützen, so wie das Stadtwerk am See und die Bodensee-Schule St. Martin. Zehn Laptops hat das Stadtwerk an das Bildungszentrum übergeben. Diese werden künftig im Fachbereich Technik eingesetzt, schreibt der Energieversorger in einer Pressemitteilung.

„Manchmal sind es Impulse von außen, die die größte Wirkung haben“, sagte Christoph Landsbeck von der Bodensee-Schule St. Martin, als er zehn Laptops vom Stadtwerk am See entgegennahm. Die Spende sei wichtig, denn die Anforderungen an Schule und Schüler steigen. Der Konrektor der Werkrealschule weiß: „Die Industrie wünscht sich kompetente Schülerinnen und Schüler in diesem Bereich. Daher ist es, gerade auch mit Blick auf die neuen Prüfungsanforderungen im Fach Technik, wichtig, im IT-Bereich gut ausgestattet zu sein.“

Das Stadtwerk am See springe da gerne ein, sagte Susi Mikulic vom Stadtwerk am See. Der Energieversorger spende regelmäßig Laptops an soziale und bildende Einrichtungen, schreibt die Pressestelle weiter. Die Geräte seien perfekt gewartet, voll funktionsfähig und lediglich zwei Jahre alt. Werner Keil, der als Diplomingenieur für Technische Informatik und Elektrotechniker arbeitet, findet die Laptops für den Einsatz im Schulalltag perfekt. Er wird zukünftig den betreuenden Projektleiter Rainer Heimgärtner unterstützen und die Laptops für das Projekt „Regeln und Steuern“ einsetzen. Bei diesem baut die zehnte Klasse kleine Fahrzeuge, programmiert und steuert diese. Autonomes Fahren im Kleinen quasi.

Auch in anderen Fachbereichen sind Medien aus dem Schulalltag nicht mehr wegzudenken. Die Kleinsten beginnen bereits in der Grundschule mit Medientrainings und Rechercheaufgaben. In den weiterführenden Schulen bereiten Medienprojekte sowie Präsentationen auf das zukünftige Berufsleben vor. Für das Stadtwerk am See ein perfektes Zusammenspiel: „Wir bilden aus und sind froh über jeden Auszubildenden, der bereits erste Erfahrungen mitbringt – das ist nicht selbstverständlich“, sagte Mikulic.

Die zehn Laptops werden nun mit einem neuen Betriebssystem und der Open-Source-Elektronik-Software „Arduino“ ausgestattet und dann in den Schulalltag integriert. Denn bis zur Abschlussprüfung, in der jeder Schüler eine eigene Programmieraufgabe selbständig lösen muss, ist es nicht mehr weit.