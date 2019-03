Zehn Jahre unbändiger Wissensdurst in der Wissenswerkstatt

Technik praktisch und lebensnah erfahren haben zahlreiche junge Tüftler in Begleitung ihrer Eltern beim Tag der offenen Tür der Wissenswerkstatt am Samstagnachmittag im Postgebäude am Stadtbahnhof und im ZF Forum (Bild). Vor zehn Jahren ins Leben gerufen, bietet die Wissenswerkstatt als Bildungseinrichtung seit ihrer Eröffnung spannende Einblicke in technische Innovationen der Zukunft, wovon bereits 44 000 Kinder und Jugendliche profitieren konnten. Auf Fragen wie funktioniert ein elektronischer Controller (vorne im Bild) oder was ist alles nötig, um erfolgreich einen 3D-Druck zu generieren, wurde unter anderem von den Mitarbeitern Oliver Knapp (hinten/Bildmitte) und Sandra Sobeck ausführlich und leicht verständlich erläutert. Ebenso Einführungen ins Schweißen oder in die Funktionsweise eines Industrieroboters sorgten a neben dem Einblick ins „Smart Home“ bei den Besuchern für ein Aha-Erlebnis. Foto: Lewang