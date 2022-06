ZDF dreht in Friedrichshafen: Diese Eindrücke nimmt das Reporterteam mit

Wann und wo es die Beiträge voraussichtlich zu sehen gibt

Sechs Beiträge aus Friedrichshafen stehen bereits in der ZDF-Mediathek. In der Pfingstwoche zwischen Mittwoch und Freitag sollen weitere folgen, in Formaten wie „heute in Deutschland“, „Drehscheibe“, „Mittagsmagazin“ und „Volle Kanne“. Der letzte Beitrag mit einem Rückblick auf das Projek „ZDF in Friedrichshafen“ soll voraussichtlich am Freitag, 10. Juni, in der „Drehscheibe“ (zwischen 12.10 und 13 Uhr) ausgestrahlt werden. Alle Beiträge werden nach der Veröffentlichung im linearen Fernsehen in der Mediathek hochgeladen Bürgerprojekt: ZDF in ... - ZDFheute