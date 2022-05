ZDF berichtet vier Wochen aus Friedrichshafen

Friedrichshafen ist bekannt für seine Rolle in der Luftfahrtgeschichte, für seine lange Uferpromenade und seine erfolgreichen Volleyballer. Doch was ist darüber hinaus in Friedrichshafen zu entdecken? Darüber berichtet das ZDF ab Montag, 9. Mai, vier Wochen lang. So lange ist ein ZDF-Team in Friedrichshafen unterwegs, und möchte herausfinden, welche Themen die Menschen am nördlichen Bodenseeufer beschäftigt. Reporterin Anna Gürth und Kameramann Manuel Brückl produzieren für „ZDF in Friedrichshafen“ Beiträge für verschiedene Sendungen wie beispielsweise die Drehscheibe, „Volle Kanne“, das Morgenmagazin und einige mehr.