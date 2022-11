„Zauber der Oper“ erklingt im GZH

Der Philharmonische Chor Friedrichshafen tritt zusammen mit der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz, der kleinen Oper am See aus Überlingen, dem Collegium Musicum aus der Ostschweiz sowie einem Solistenterzett am Sonntag, 20. November, um 17 Uhr im Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen auf. Unter dem Titel „Zauber der Oper“ erklingen Höhepunkte aus Opern von Wagner, Verdi, Bizet, Puccini, Dvořák, Smetana, Mascagni und anderen Komponisten. Die musikalische Leitung des Konzerts liegt wechselnd bei Joachim Trost und Eckart Manke. Durch die Gala führt Insa Pijanka, Intendantin des Orchesters. Die solistischen Partien übernehmen Raffaela Lintl, Joseph Dennis und David Oštrek. Die Sopranistin Raffaela Lintl ist nach Auftritten wie unter anderem an der Deutschen Oper Berlin, der Staatsoper Hamburg, im Musikverein Wien, dem Gewandhaus Leipzig und bei den Dresdner Musikfestspielen seit 2016 Ensemblemitglied am Theater Magdeburg. Die Sängerin Joseph Dennis war schon an der Wiener Staatsoper und an US-amerikanischen Opernhäusern engagiert. Sie ist nun Mitglied des Solistenensembles der Semperoper Dresden. David Oštrek ist festes Ensemblemitglied der Staatsoper Unter den Linden. Karten gibt es im Vorverkauf ab 18 Euro auf kulturbuero-friedrichshafen.reservix.de oder telefonisch unter +49 7541 / 288-444.