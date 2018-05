Aus nicht bekannten Gründen sind am Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr zwei Männer in einem Wohnheim an der Keplerstraße aneinandergeraten. Im Verlauf der Auseinandersetzung schlug ein 33-jähriger Bewohner seinem 42-jährigen Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht, heißt es im Polizeibericht. Der Ältere der beiden erlitt hierdurch eine blutende Wunde, außerdem zerbrach seine Zahnprothese. Dennoch verweigerte der Verletzte die anschließende Behandlung seiner Verletzung durch die Besatzung eines Rettungswagens.