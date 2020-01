Zahlreiche Landwirte demonstrieren mit Traktoren und diskutieren mit Minister Hauk

Begleitet von einem Konvoi aus Dutzenden Traktoren haben sich am Donnerstagabend in Ailingen Hunderte Menschen versammelt, um an einer Informations- und Diskussionsveranstaltung mit dem baden-württembergischen Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) teilzunehmen.

Obst- und Weinbau im Fokus

Nachdem sich die Landesregierung und die beteiligten Interessenverbände Ende 2019 auf ein Eckpunktepapier geeinigt haben, soll jetzt die Umsetzungsphase starten. Das Ministerium will mit Veranstaltungen wie der in Ailingen die Landwirte über die Eckpunkte informieren und in offenen Fragerunden diskutieren. Bereits am Morgen war bekannt geworden, dass die Große Koalition im Bund eine Milliardenförderung für gebeutelte Brachen - darunter die Agrarindustrie - auf den Weg bringen will.

In Friedrichshafen wird es schwerpunktmäßig um die Auswirkungen der Eckpunkte auf die Obst- und Weinbauern in der Region gehen.

In seiner Eröffnungsrede verteidigte Hauk die Vereinbarung der Eckpunkte, die letztendlich zum Rückzug des Volksbegehrens "Rettet die Bienen" geführt hatte. Man habe es möglich gemacht, dass Landwirtschaft und Obstbau erhalten bleiben könnten.

Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) (Foto: Marcus Fey)

"Ich war hier am Bodensee viel unterwegs - auch auf den Feldern und den Äckern. Ich habe mit Bauern, Winzern und Verbänden gesprochen und es war eigentlich allen klar: Wenn dieses Volksbegehren kommt, wird es existentiell sein." Dass besonders im Süden die Bauern angesichts des Kompromisses, der mittelfristig eine Reduktion der Pflanzenschutzmittel skeptisch gewesen seien, habe er durchaus wahrgenommen, führte Hauk aus. Die Alternative und damit ein Ende der Landwirtschaft könne aber keiner wollen.

Zahlreiche Zuhörer sind gekommen. (Foto: Marcus Fey)

Strikte Vorgaben sollten die Eckpunkte nicht ergeben, sagte der Minister. Eine Reduktion der Pflanzenschutzmittel um 40 bis 50 Prozent bedeute nicht, dass jeder Betrieb auf 40 bis 50 Prozent der Pestizide verzichten müsse. Stattdessen wolle er langfristig mehr Nachfrage nach biologisch angebauten Produkten erzeugen.

Die Landwirtschaft sei keine Branche, die absichtlich Tiere vernichte. Kurzen Applaus erntete Hauk zum ersten Mal am Abend, für die Aussage "Es muss klar sein, dass die Landwirtschaft ein Teil der Lösung und nicht ein Teil des Problems ist".