Zahl der Arbeitslosen steigt in der Region im Januar wieder an

Die Zahl der Arbeitslosen in der Region Bodensee-Oberschwaben ist im Januar zwar gestiegen. Im Vergleich zum Januar 2021 bedeuten 13 495 Frauen und Männer ohne Beschäftigung aber einen Rückgang um 25 Prozent. Die Arbeitslosenquote lag im Januar im Bezirk der Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg insgesamt bei 3,0 Prozent, was einer Zunahme um 0,2 Prozentpunkte im Vergleich zum Vormonat entspricht.

Kreis Ravensburg landesweit auf Platz drei

Die niedrigste Arbeitslosenquote innerhalb ihres Bezirks vermeldet die Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg für den Landkreis Ravensburg: Mit 2,5 Prozent liegt der Landkreis Ravensburg (4231 Arbeitslose, plus 278 im Vergleich zum Vormonat) unter den Top Drei in Baden-Württemberg. Spitzenreiter ist der Landkreis Biberach mit 2,2 Prozent. Im Bodenseekreis lag die Quote im Januar bei 2,7 Prozent (3367 Arbeitslose, plus 264), im Landkreis Konstanz bei 3,7 Prozent (5897 Arbeitslose, plus 393) zum Vormonat und damit knapp über dem Landesdurchschnitt von 3,6 Prozent.

Für Jahresprognose noch zu früh

„Zum ersten Mal liegen nun die Januar-Monate zweier Corona-Jahre im Vergleich vor. Obwohl die Zahl der arbeitslosen Menschen von Dezember auf Januar zugenommen hat, sehen wir im Jahresvergleich einen deutlichen Rückgang“, bilanziert Jutta Driesch, die Chefin der Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg. Die Steigerung im Januar im Vergleich zum Dezember sei nicht ungewöhnlich. „Zum Jahresende laufen Arbeitsverträge aus und Kündigungen werden wirksam. Diese Menschen werden nun erstmals statistisch gezählt“, erklärt Driesch. Für eine Prognose über den weiteren Jahresverlauf sei es noch zu früh. „Ob sich der kontinuierliche Abbau der Arbeitslosigkeit aus dem Vorjahr fortsetzt, hängt von vielen Faktoren ab, die wir nicht beeinflussen können. Sicher ist jedoch, dass unsere wirtschaftsstarke Region gute Voraussetzungen für einen stabilen Arbeitsmarkt bietet“, so Driesch.

Fast 4000 offene Ausbildungsstellen

Dass bis jetzt bereits fast 4000 offene Ausbildungsstellen gemeldet wurden, ist für die Agenturchefin ein ebenso positives wie deutliches Signal: „Die Unternehmen in der Region stehen zur dualen Berufsausbildung. Nachwuchskräfte selbst auszubilden, hat einen hohen Stellenwert. Die Betriebe übernehmen Verantwortung und bieten den jungen Menschen eine berufliche Zukunft.“

Kurzarbeit blieb auch im Januar ein Thema in der Region. So gingen bei der Agentur für Arbeit 262 entsprechende neue Anzeigen ein. Darin wurde Kurzarbeit für maximal 3944 Frauen und Männer angemeldet.