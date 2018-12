Zündelei im k42-WC löst Feuerwehreinsatz aus

Mit sechs Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften ist am Sonntagnachmittag die Freiwillige Feuerwehr Friedrichshafen ausgerückt, nachdem kurz vor 15 Uhr die Brandmeldeanlage im Medienhaus k42 Alarm ausgelöst hatte.

Einen Brand löschen mussten die Feuerwehrleute letztlich nicht. Ursache des Alarms war eine Rauchentwicklung in den Toiletten, die vermutlich auf Zündeleien zurückzuführen war. In einem Waschbecken hatten Unbekannte offenbar ein paar Fetzen Papier in Brand gesetzt. Mit Entlüftungsgeräten befreiten die Einsatzkräfte die Räumlichkeiten vom Rauch. Verletzt wurde niemand.